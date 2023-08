Nepričakovan odhod Hollatza je premešal ekipno sestavljanko

Klubi ponavadi posojajo igralce, ki v njihovi sredini ne bi dobili dovolj priložnosti za dokazovanje. No, v primeru Justusa Hollatza in Cedevite Olimpije temu zagotovo ni bilo tako, 22-letni Nemec je bil eden tistih, na katerih bi morala temeljiti ekipa Olimpije in ki bi v naslednjih treh sezonah vlekel ljubljanski voz naprej.

A se je med pripravami na SP v dresu turške reprezentance poškodoval organizator igre Doğuş Özdemiroğlu, Anadolu Efes, ki bo igral v evroligi, pa je prav v mladem igralcu Cedevite Olimpije našel zamenjavo zanj. Cedevita Olimpija ga je za eno sezono posodila turškemu klubu iz Efesa, so navedli v skopi izjavi za javnost, potem ko so o možnosti prestopa že včeraj poročali evropski košarkarski mediji.

Na stožiški parket prihaja Leo Westerman

Kaj bo po naslednji sezoni, je v veliki meri odvisno od Hollatzovih predstav v Turčiji – če bo upravičil pričakovanja, ga v Ljubljani ne bomo videli, v blagajno stožiškega kluba bo prišla le odškodnina, v nasprotnem primeru pa bo k Olimpiji prišel igralec, ki ni upravičil svojega potenciala. Vsekakor ne najboljša situacija za klub.

V Ljubljani bo Hollatza zamenjal 31-letni Leo Westerman, ki je v minuli sezoni igral v Španiji za Obradoiro, na tekmo je dosegal dobrih šest točk, Westermana pa se tudi slovenska publika najbolj spominja iz njegovih dni v dresu beograjskega Partizana.

Zakaj so se v ljubljanskem klubu odločili za to potezo, ni povsem jasno, zagotovo pa ni nepomemben podatek, da je agent Hollatza in Westermana vplivni Miško Ražnatović.