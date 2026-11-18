Los Angeles Lakers so pred domačim občinstvom prišlo do devete zaporedne zmage (118:114), a so morali zanjo pošteno garati. Slovenskemu asu Luki Dončiću ni stekel met (13/34 iz igre), obenem pa si je že pred koncem prvega polčasa nakopal štiri osebne napake. Tako je vajeti igre prevzel Quentin Grimes, ki je dosegel 47 točk in zadel deset od štirinajstih metov za tri točke.

Grimes je bil odličen v zadnji četrtini, v kateri je Jezernike približal Charlotte Hornets, ki so imeli ob začetku zadnjega dela tekme 13 točk prednosti, in prispeval kar 21 točk. Noben met pa ni bil bolj pomemben od njegovega zadnjega v rednem delu, ko je zadel trojko za podaljšek. Po tekmi je trener kalifornijske zasedbe JJ Redick dejal, da je Dončić prepoznal, da je Grimes »vroč«.

»[Dončić] je nenehno zavračal akcije, ki sem jih predlagal, in rekel, da poskuša žogo podajati Q-ju. Prepoznal je, kaj se dogaja,« je dogajanje na parketu pojasnil Redick, sicer poln hvale na račun Grimesa. »Quentin Grimes je imel neverjeten večer, ves čas je bil agresiven, njegov met je bil neverjeten, noben met ni bil pomembnejši od tiste trojke, ki je tekmo popeljala v podaljšek.

Quentin Grimes je zablestel. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Imagn Images Via Reuters Connect

Tudi 27-letni Ljubljančan je pohvalil svojega soigralca: »On je začel, nas je spet pripeljal v igro. Poskušali smo mu podajati žogo, kot si je zaslužil. Imel je neverjetno tekmo.« S svojo predstavo Dončić ni bil zadovoljen, a je kljub temu vknjižil 36 točk, sedem podaj in šest skokov ter pet izgubljenih žog.

Lakers so s trinajsto zmago v sezoni skočili na prvo mesto v zahodni konferenci, Dončić pa meni, da je to moštvo nekaj posebnega. »Mislim, da je pomagalo tisto potovanje v Slovenijo, veste, če se vrnemo nazaj v tisti čas. Mislim, da je bilo za ekipo dobro, da smo se zbrali, saj imamo veliko novih igralcev in se moramo spoznati. Mislim, da je ta ekipa nekaj posebnega,« je prepričan.