New York in Indiana se bosta udarila za konferenčni finale

V ligi NBA so v konferenčni polfinale napredovali košarkarji Indiane in New Yorka. Prvi so na šesti tekmi doma ugnali Milwaukee s 120:98, drugi pa so v gosteh premagali Philadelphio s 118:115.

Za preboj v finale vzhodne konference se bosta ekipi pomerili med seboj, prva tekma pa bo v noči s ponedeljka na torek v New Yorku.

Kratkohlačniki so v še enem tesnem obračunu ugnali Philadelphio, a je sprva kazalo na precej višjo zmago Newyorčanov. V prvi četrtini so namreč povsem zasenčili domače in povedli kar s 33:11. Na krilih glasnega občinstva so gostitelji hitro pripravili preobrat in na polčas odšli celo s prednostjo.

Philadelphia je v tretji četrtini vodila že za deset točk, a so se gosti vrnili in večji del zadnje četrtine vodili. Met za podaljšek je ob izteku sirene zgrešil Buddy Hield.

Pri New Yorku je znova blestel nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu Jalen Brunson. Ob metu iz igre 13/27 je dosegel 41 točk in dodal 12 asistenc. Prva peterka New Yorka je dosegla 113 točk, Donte DiVincenzo jih je prispeval 23, Josh Hart pa 16 ob 14 skokih in sedmih podajah.

Pri domačih je Joel Embiid dosegel 39 točk in 13 skokov, manjkal pa je bolj učinkovit strelski večer Tyresa Maxeyja, ki je za 17 točk zadel šest od 18 metov iz igre.

»Po peti tekmi je bilo v naši slačilnici vse tiho, saj smo iz rok izpustili lepo priložnost. Vendar smo pred današnjo tekmo vedeli, da je skrajni čas tudi za naš boljši začetek. Dobro so se borili, vrnili, a dober začetek nam je vsemu pomagal. Borimo se in to si govorimo že ves čas,« je po tekmi dejal Brunson.

V Indianapolisu razsaja košarakarska vročica. Indiana je izločila zvezdniški, a spoškodbami načet Milwaukee. FOTO:Trevor Ruszkowski Usa Today Sports Via Reuters Con

Indiana je v domači dvorani le končalasezono načetega Milwaukeeja, ki se je v zadnjih tednih boril predvsem z odsotnostjo Giannisa Antetokounmpa. Če so gostje peto tekmo dobili tudi ob manjkajočem Damianu Lillardu, so tokrat košarkarji Indiane ob njegovi vrnitvi pokazali več in zasluženo napredovali v konferenčni polfinale.

Po dobrem začetku gostov so domači strnili vrste in dobili vse četrtine za visoko zmago s 120:98.

Šest igralcev Indiane je dvoboj končalo z najmanj 14 točkami. Največ, 21 oz. 20, sta jih dosegla rezervista Obi Toppin in T. J. McConnell. Tyrese Haliburton je 17 točkam dodal deset podaj. Pri gostih je Lillard dvoboj končal z 28 točkami, po 20 točk pa sta prispevala še Brook Lopez in Bobby Portis (15 skokov).

»Uvrstitev v drugi krog nam ogromno pomeni, to nam ni uspelo vse od leta 2014. Ponosni smo in zadovoljni, ker smo podaljšali sezono. Milwaukee ima izjemno ekipo, a roko na srce smo morali rezervisti pokazati več po nekaj slabših predstavah. Pristop je bil pravi od samega začetka, želeli smo dokazati, da lahko vse skupaj dvignemo na višjo raven,« je po tekmi dejal organizator igre McConnell.

Indiana je nazadnje napredovala v sezoni 2013/14, ko je nato v konferenčnem finalu izgubila proti LeBronu Jamesu in njegovem Miamiju.

Na vzhodu ostaja odprto le še vprašanje, kdo bo izzval prve nosilce Boston. Šesta tekma med Orlandom in Clevelandom bo na sporedu v noči z danes na soboto, Cleveland pa vodi v zmagah s 3:2.

Na zahodu igrajo le še Dallas Luke Dončića in Los Angeles Clippers. Dallas vodi s 3:2 v zmagah in ima prav tako v noči na soboto ob 3.30 priložnost, da serijo zaključi pred domačimi gledalci.

Na boljšega iz tega obračuna čakajo Oklahoma City Thunder, drugi par je Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves.