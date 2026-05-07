  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Wembanyama se je otresel volkov, kriza je mimo

Košarkarji Philadelphie 76ers so bili brez Joela Embiida na drugi tekmi blizu presenečenju, nato pa izgubili v New Yorku s 102:108. Spurs odpihnili volkove.
Košarkarji New Yorka letos jasno merijo na naslov, pot do finala imajo odprto. FOTO: Dustin Satloff/AFP
Galerija
Košarkarji New Yorka letos jasno merijo na naslov, pot do finala imajo odprto. FOTO: Dustin Satloff/AFP
Nejc Grilc
7. 5. 2026 | 06:15
7. 5. 2026 | 07:46
3:31
A+A-

Košarkarji New York Knicks potrebujejo le še dve zmagi za uvrstitev v konferenčni finale, a serija s Philadelphio še zdaleč ni odločena. Na prvi tekmi so bili 76ers, ki so manj kot 48 ur prej na sedmi tekmi odpravili Boston, vnaprej odpisani, na drugi jim je tudi brez pomoči prvega zvezdnika kazalo dobro. V derbiju vzhodne obale bo zagotovo še zelo vroče. V zahodni konferenci je San Antonio pozabil na razočaranje s prve tekme in že v prvem polčasu odpihnil Minnesoto ter serijo izenačil na 1:1.

image_alt
Dončićevo desno roko so pozabili v Kaliforniji

Od moštva Philadelphie v tej končnici nihče ni pričakoval presenečenja, a so v ključnem trenutku našli pot do forme in podobe, ki jo je imel Daryl Morrey v mislih, ko je sestavljal moštvo. A poškodbe v veteranskem moštvu nikoli niso daleč in Joel Embiid je drugo tekmo serije zaradi bolečin v gležnju in kolku izpustil.

Tudi brez odličnega centra se Philly ni predal, do zadnjega so v New Yorku vztrajali v igri za zmago, na koncu pa izgubili s 102:108. A Embiid navijačem sporoča, da nikakor še ni konec: »Na to ste čakali ne le vse leto, več let. Zdaj pokažite, da ste z nami, da verjamete v nas, nikar ne prodajajte vstopnic navijačem New Yorka. Naj bo dvorana glasna!« 

Center se bo za tretjo tekmo najverjetneje vrnil v pogon, za znižanje zaostanka pa bo Philadelphia potrebovala podobno učinkovito tekmo nosilcev igre kot danes: Tyrese Maxey 26 točk, Paul George in Kelly Oubre po 19, VJ Edgecombe 17 točk. Odgovor so imeli tudi domači zvezdniki Madison Square Gardna, Jalen Brunson je s 26 točkami igral odlično, še naprej je izjemen tudi OG Anunoby, ki na obeh straneh igrišča igra na superzvezdniški ravni.

Na drugi tekmi večera so imeli košarkarji San Antonia dovolj govoric o tem, da so premalo izkušeni in preveč »zeleni« za uspeh v končnici. Vprašanje zmagovalca so rešili že do polčasa, ko je njihova prednost znašala 24 točk, tudi v drugem niso popuščali in Minnesoto premagali s kar 133:95. V tretji četrtini so dosegli 39 točk, ob tem pa nihče od članov začetne peterke ni igral več kot 26 minut. Victor Wembanyama je tokrat tekmo končal z 19 točkami in 15 skoki.

New York Knicks 108:102 Philadelphia 76ers (2:0 v seriji)
Brunson 26, Anunoby 24, Towns 20 in 10 skokov; Maxey 26, George 19 in Oubre 19.

San Antonio Spurs 133:95 Minnesota Timberwolves
Castle 21, Wembanyama 19, Fox 16; Randle 12, Edwards 12, McDaniels 12, Shannon 12.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Dončićevo desno roko so pozabili v Kaliforniji

Prvi poraz proti Oklahomi ni bil usoden, niti nepričakovan. Bolj zaskrbljujoča je bila predstava Austina Reavesa, ki postavlja prihodnost na kocko.
Nejc Grilc 7. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dončić: Ne vem, ali ljudje razumejo, kako težko mi je

Slovenski košarkarski zvezdnik še ne ve, kdaj se bo lahko vrnil na parket lige NBA.
6. 5. 2026 | 21:06
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Novinar dvomi o razlogih Dončića: Nisem še slišal za Španijo, tam se ni zdravil

Priznani novinar Brian Windhorst, ki več desetletij od blizu spremlja ligo NBA, dvomi v terapije, s katerimi naj bi si pomagal Luka Dončić v Španiji.
Nejc Grilc 6. 5. 2026 | 11:25
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

LeBron James pokazal pot, obraz Dončića je povedal vse

Košarkarji Los Angelesa so se v prvem polčasu dobro upirali Oklahomi, nato pa podlegli pritisku in izgubili z 90:108. Odpovedala sta Smart in Reaves.
Nejc Grilc 6. 5. 2026 | 05:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o trumpizmu v Sloveniji.
6. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Novinar dvomi o razlogih Dončića: Nisem še slišal za Španijo, tam se ni zdravil

Priznani novinar Brian Windhorst, ki več desetletij od blizu spremlja ligo NBA, dvomi v terapije, s katerimi naj bi si pomagal Luka Dončić v Španiji.
Nejc Grilc 6. 5. 2026 | 11:25
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Pesticidi v hrani

Rekorderka paprika z ostanki 17 različnih pesticidov

Evropska agencija za varnost hrane ocenjuje, da je tveganje ljudi za zdravje nizko. PAN Europe pa opozarja na spregledano tveganje koktajla pesticidov.
Maja Prijatelj Videmšek 6. 5. 2026 | 16:15
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Policijska uprava Ljubljana

Že drugi napad na žensko v enem dnevu v Šiški, njeno življenje ogroženo

Ženska z osumljencem ni v partnerskem razmerju, po podatkih policistov motiv napada nanjo še ni pojasnjen.
6. 5. 2026 | 13:41
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Prišli, vstopili in se odpeljali: zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sedenje je novo kajenje

Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Philadelphia 76erskončnicaJoel EmbiidNew York KnicksJalen BrunsonTyrese Maxey

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
ZDA

Domnevno Epsteinovo pismo: Mesece so me preiskovali - NIČ NISO NAŠLI!!!

Tartaglione, ki naj bi papir našel v stripu v celici, je obstoj sporočila naznanil novinarjem New York Timesa, časopis pa je nato od sodišča zahteval objavo.
7. 5. 2026 | 08:34
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Enrique: Biti nad 100 odstotki je zelo nevarno, Kompany pa o sodnikih

PSG je po preboju v finale poudarjal disciplino in mirnost, Bayern se je po izpadu vračal k zamujenim trenutkom in sodniškim odločitvam.
Blaž Potočnik 7. 5. 2026 | 08:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Brezpilotni letalniki

Ruska drona strmoglavila v članico Nata, ljudi pozvali, naj ostanejo doma

Oblasti prebivalce ob meji z Rusijo pozivajo, naj ostanejo v zaprtih prostorih; v Rezeknah danes zaprte tudi šole
7. 5. 2026 | 07:47
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Draga televizija, zakaj Glasovi Palestine namesto Evrovizije? Ne, hvala za tako budnico!

Bralce tokrat zanima, zakaj ne bo Pesmi Evrovizije na TVS in kje se jo da videti. Nekateri pogrešajo balkanske serije, drugi pa niso bili zadovoljni s prvomajsko budnico.
7. 5. 2026 | 07:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Pogovori pri predsedniku DZ

Težava tega mandata je, da ni jasno, kam se pozicionira stranka Resnica

Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora. Oči so uprte v Resnico, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah.
7. 5. 2026 | 07:28
Preberite več
Novice  |  Svet
Brezpilotni letalniki

Ruska drona strmoglavila v članico Nata, ljudi pozvali, naj ostanejo doma

Oblasti prebivalce ob meji z Rusijo pozivajo, naj ostanejo v zaprtih prostorih; v Rezeknah danes zaprte tudi šole
7. 5. 2026 | 07:47
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Draga televizija, zakaj Glasovi Palestine namesto Evrovizije? Ne, hvala za tako budnico!

Bralce tokrat zanima, zakaj ne bo Pesmi Evrovizije na TVS in kje se jo da videti. Nekateri pogrešajo balkanske serije, drugi pa niso bili zadovoljni s prvomajsko budnico.
7. 5. 2026 | 07:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Pogovori pri predsedniku DZ

Težava tega mandata je, da ni jasno, kam se pozicionira stranka Resnica

Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora. Oči so uprte v Resnico, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah.
7. 5. 2026 | 07:28
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Avgustovski zvočni portreti usode

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Motorist naj bo

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
15. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 11:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo