Wembanyama se je otresel volkov, kriza je mimo

Košarkarji New York Knicks potrebujejo le še dve zmagi za uvrstitev v konferenčni finale, a serija s Philadelphio še zdaleč ni odločena. Na prvi tekmi so bili 76ers, ki so manj kot 48 ur prej na sedmi tekmi odpravili Boston, vnaprej odpisani, na drugi jim je tudi brez pomoči prvega zvezdnika kazalo dobro. V derbiju vzhodne obale bo zagotovo še zelo vroče. V zahodni konferenci je San Antonio pozabil na razočaranje s prve tekme in že v prvem polčasu odpihnil Minnesoto ter serijo izenačil na 1:1.

Od moštva Philadelphie v tej končnici nihče ni pričakoval presenečenja, a so v ključnem trenutku našli pot do forme in podobe, ki jo je imel Daryl Morrey v mislih, ko je sestavljal moštvo. A poškodbe v veteranskem moštvu nikoli niso daleč in Joel Embiid je drugo tekmo serije zaradi bolečin v gležnju in kolku izpustil.

Tudi brez odličnega centra se Philly ni predal, do zadnjega so v New Yorku vztrajali v igri za zmago, na koncu pa izgubili s 102:108. A Embiid navijačem sporoča, da nikakor še ni konec: »Na to ste čakali ne le vse leto, več let. Zdaj pokažite, da ste z nami, da verjamete v nas, nikar ne prodajajte vstopnic navijačem New Yorka. Naj bo dvorana glasna!«

Center se bo za tretjo tekmo najverjetneje vrnil v pogon, za znižanje zaostanka pa bo Philadelphia potrebovala podobno učinkovito tekmo nosilcev igre kot danes: Tyrese Maxey 26 točk, Paul George in Kelly Oubre po 19, VJ Edgecombe 17 točk. Odgovor so imeli tudi domači zvezdniki Madison Square Gardna, Jalen Brunson je s 26 točkami igral odlično, še naprej je izjemen tudi OG Anunoby, ki na obeh straneh igrišča igra na superzvezdniški ravni.

Na drugi tekmi večera so imeli košarkarji San Antonia dovolj govoric o tem, da so premalo izkušeni in preveč »zeleni« za uspeh v končnici. Vprašanje zmagovalca so rešili že do polčasa, ko je njihova prednost znašala 24 točk, tudi v drugem niso popuščali in Minnesoto premagali s kar 133:95. V tretji četrtini so dosegli 39 točk, ob tem pa nihče od članov začetne peterke ni igral več kot 26 minut. Victor Wembanyama je tokrat tekmo končal z 19 točkami in 15 skoki.

New York Knicks 108:102 Philadelphia 76ers (2:0 v seriji)

Brunson 26, Anunoby 24, Towns 20 in 10 skokov; Maxey 26, George 19 in Oubre 19.

San Antonio Spurs 133:95 Minnesota Timberwolves

Castle 21, Wembanyama 19, Fox 16; Randle 12, Edwards 12, McDaniels 12, Shannon 12.