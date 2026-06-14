New York Knicks so končali 53-letno sušo, še tretjič so najboljši

Košarkarji New York Knicks so prvaki lige NBA, potem ko so na peti tekmi v San Antoniu ugnali Spurs s 94:90. S kar 45 točkami se je izkazal Jalen Brunson, ki je prejel tudi naziv najkoristnejšega igralca finala. Kratkohlačniki iz New Yorka so na tretji naslov v NBA čakali kar 53 let.

Newyorčani so edina naslova pred tem osvojili v letih 1970 in 1973, kar šestkrat pa so v finalu izgubili, nazadnje leta 1999. Dolgega čakanja ene najbolj vplivnih franšiz v svetu športa pa je zdaj konec.

Zmaga je zaznamovala zadnje poglavje dramatičnega pohoda kratkohlačnikov v končnici, ki je »veliko jabolko« spravila na noge. Tisoče dolgoletnih navijačev se je po ulicah zbiralo vso finalno serijo, medtem ko se je ekipa počasi približevala prvemu naslovu po več kot pol stoletja.

Branilec Njujorčanov in nekldanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu Jalen Brunson (desno) je sijajen teksaški večer zabelil s 46 točkami in nazivom najkoristneješga košarkaja finala. FOTO: Dustin Safranek/Imagn Images Via Reuters Connect

Takoj po zmagi je bil denimo Empire State Building osvetljen v značilnih oranžno-modrih barvah Knicks, pred domačim stadionom Madison Square Garden pa je izbruhnilo bučno slavje v ritmih uspešnice »New York, New York Franka Sinatre.

»To je izjemno, ne morem verjeti, da se je to zgodilo,« je po finalu dejal trener Knicks Mike Brown. »Navijači ste resnično nori, neverjetni,« je še dodal Brown, ki je na klop kratkohlačnikov sedel pred začetkom letošnje sezone.

Knicks so že na četrti tekmi v domačem Madison Square Gardnu pripravili epski preobrat in nadoknadili 29 točk razlike ob tesni zmagi in odločilnem košu OG Anunobyja, tudi na peti tekmi v San Antoniu pa so večino dvoboja zaostajali, med drugim za 16 točk v drugi četrtini ter za deset na začetku zadnje četrtine.

Toda kratkohlačniki so se lahko zanesli na Brunsona, ki je postavil rekord franšize po doseženih točkah na tekmi finala, s čimer je izboljšal znamko Willisa Reeda. Ta je na tretji tekmi finala leta 1970 dosegel 38 točk proti Los Angeles Lakers. Tudi takrat so Knicks finale dobili.

Rekorder v finalih ostaja Elgin Baylor, ki je v dresu Los Angeles Lakers leta 1962 na domači peti tekmi proti Bostonu dosegel kar 61 točk. Je pa Brunson postal šele drugi košarkar, ki je na gostujočem terenu na zadnji tekmi finala dosegel 45 ali več točk. To je pred njim uspelo le Michaelu Jordanu, ki je leta 1998 v gosteh proti Utahu dosegel prav 45 točk za slavje Chicago Bulls.

Devetindvajsetletni Brunson je na tokratni peti tekmi zadel 14 od 27 metov iz igre, od tega štiri od sedmih za tri točke. S črte prostih metov pa je zadel 13-krat iz 15 poskusov. Ob njem je Josh Hart 13 točkam dodal 11 skokov, Mikal Bridges pa je dosegel 14 točk ob 50-odstotnem metu iz igre.

Za San Antonio je Victor Wembanyama dosegel 19 točk, 14 skokov in pet blokad, Dylan Harper pa je dodal 25 točk s klopi.

Po zmagi kratkohlačnikov v San Antoniu je v New Yorku zavladala karnevalska evforija. Na tisoče navijačev je preplavilo ulice. FOTO: Christian Monterrosa/Reuters

Spurs so na vsaki od petih finalnih tekem vodili za več kot 10 točk. Na prvi za 14, na drugi in tretji za 12, na že omenjeni četrti so imeli kar 29 točk naskoka, danes pa so izpustili iz rok vodstvo s 16 točkami.

Edini slovenski predstavnik v NBA, Luka Dončić, to končnico ni igral zaradi poškodbe stegenske mišice. Njegovi Los Angeles Lakers so v konferenčnem polfinalu izpadli proti lanskim prvakom Oklahoma City Thunder. Te je nato v konferenčnem finalu izločil prav San Antonio.