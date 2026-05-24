New York z deseto zmago v nizu le še za eno oddaljen od finala

Košarkarji New York Knicks so na pragu svojega prvega finala lige NBA po letu 1999, potem ko so v Clevelandu premagali Cavaliers s 121:108. Z vodstvom v seriji na štiri zmage s 3:0 so podaljšali svoj niz neporaženosti v letošnji končnici na 10 tekem.

Knicks bi lahko v finalu vzhodne konference že v noči na torek po slovenskem času v Clevelandu prišli do potrebne četrte zmage. Nobena ekipa v zgodovini lige NBA si ni opomogla od zaostanka z 0:3 in nato zmagala v seriji.

Jalen Brunson je dosegel največ točk na tretji tekmi, 30, O.G. Anunoby jih je dodal 21, Mikal Bridges pa je prispeval 22 z 11 zadetimi meti od 15. Karl-Anthony Towns je dodal 13 točk, osem skokov, sedem podaj in tri ukradene žoge, Josh Hart pa 12 točk, devet skokov, pet podaj in štiri ukradene žoge.

»Brez besed sem. Mislim, da smo se borili, kar je najpomembneje. Osredotočiti se moramo le na eno posest žoge. Tako miselnost, kot smo jo imeli tudi v zadnjih nekaj tednih, moramo nadaljevati, če ne igrati celo še bolj v tej smeri,« je dejal Brunson.

»Serija še ni končana. Samo držimo jih za ovratnike in poskušamo zmagati,« pa je dodal Anunoby.

Trener New Yorka Mike Brown uspešnoi dirigira kratkohlačnikom. FOTO: David Richard/Imagn Images Via Reuters Connect

Knicks so se nazadnje uvrstili v finale lige NBA pred 27 leti, ko so izgubili proti San Antoniu, lige pa niso osvojili vse od leta 1973.

Evan Mobley je bil vodilni v dresu Cleveland z 24 točkami, Donovan Mitchell jih je dodal 23, James Harden pa 19.

Cavaliers, ki so zapravili 22 točk prednost in izgubili uvodno tekmo serije, tokrat niso nikoli vodili, saj je New York zgodaj prevzel vodstvo in dominiral.

New York je tekmo začel z 10 zadetimi meti iz 13 poskusov iz igre in si prislužil vodstvo z 29:19 le po osmih minutah in 29 sekundah tekme. Towns pa je v nizu dosegel 11 točk.

Cleveland je zmanjšal prednost New Yorka ob polčasu na 54:60. Knicks so v zadnjo četrtini vstopili z 91:82, nato pa v zadnjih minutah prednost povečali na 110:93, preden so dosegli peto zaporedno zmago v gosteh.