Košarka

New York z deseto zmago v nizu le še za eno oddaljen od finala

V tretji finalni tekmi vzhodne konference v ligi NBA so kratkohlačniki v gosteh premagali Cleveland in so povišali porednost v zmagah na 3:0.
Karl-Anthony Towns in drugi košarkarji New Yorka so v neustavljivem naletu v vzhodni konferenci lige NBA. FOTO: Jason Miller/Getty Images Via AFP
Karl-Anthony Towns in drugi košarkarji New Yorka so v neustavljivem naletu v vzhodni konferenci lige NBA. FOTO: Jason Miller/Getty Images Via AFP
Š. R., STA
24. 5. 2026 | 07:31
24. 5. 2026 | 07:32
2:58
Košarkarji New York Knicks so na pragu svojega prvega finala lige NBA po letu 1999, potem ko so v Clevelandu premagali Cavaliers s 121:108. Z vodstvom v seriji na štiri zmage s 3:0 so podaljšali svoj niz neporaženosti v letošnji končnici na 10 tekem.

Knicks bi lahko v finalu vzhodne konference že v noči na torek po slovenskem času v Clevelandu prišli do potrebne četrte zmage. Nobena ekipa v zgodovini lige NBA si ni opomogla od zaostanka z 0:3 in nato zmagala v seriji.

Jalen Brunson je dosegel največ točk na tretji tekmi, 30, O.G. Anunoby jih je dodal 21, Mikal Bridges pa je prispeval 22 z 11 zadetimi meti od 15. Karl-Anthony Towns je dodal 13 točk, osem skokov, sedem podaj in tri ukradene žoge, Josh Hart pa 12 točk, devet skokov, pet podaj in štiri ukradene žoge.

»Brez besed sem. Mislim, da smo se borili, kar je najpomembneje. Osredotočiti se moramo le na eno posest žoge. Tako miselnost, kot smo jo imeli tudi v zadnjih nekaj tednih, moramo nadaljevati, če ne igrati celo še bolj v tej smeri,« je dejal Brunson.

»Serija še ni končana. Samo držimo jih za ovratnike in poskušamo zmagati,« pa je dodal Anunoby.

Trener New Yorka Mike Brown uspešnoi dirigira kratkohlačnikom. FOTO: David Richard/Imagn Images Via Reuters Connect
Trener New Yorka Mike Brown uspešnoi dirigira kratkohlačnikom. FOTO: David Richard/Imagn Images Via Reuters Connect

Knicks so se nazadnje uvrstili v finale lige NBA pred 27 leti, ko so izgubili proti San Antoniu, lige pa niso osvojili vse od leta 1973.

Evan Mobley je bil vodilni v dresu Cleveland z 24 točkami, Donovan Mitchell jih je dodal 23, James Harden pa 19.

Cavaliers, ki so zapravili 22 točk prednost in izgubili uvodno tekmo serije, tokrat niso nikoli vodili, saj je New York zgodaj prevzel vodstvo in dominiral.

New York je tekmo začel z 10 zadetimi meti iz 13 poskusov iz igre in si prislužil vodstvo z 29:19 le po osmih minutah in 29 sekundah tekme. Towns pa je v nizu dosegel 11 točk.

Cleveland je zmanjšal prednost New Yorka ob polčasu na 54:60. Knicks so v zadnjo četrtini vstopili z 91:82, nato pa v zadnjih minutah prednost povečali na 110:93, preden so dosegli peto zaporedno zmago v gosteh.

Razno
Vredno branja

Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
Dejan Mijović 24. 5. 2026 | 09:47
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Indeks umetne inteligence v Sloveniji rahlo nižji od evropskega povprečja

Naraščanje uporabe še ne pomeni, da prihaja do večjega zaupanja, udobja, uporabnosti in sprejemanja umetne inteligence.
24. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Na območju Lipc zasilno pristalo jadralno letalo

Pilot k sreči ni bil poškodovan, je pa nekaj škode na letalu.
24. 5. 2026 | 09:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Rusija ponoči izvedla obsežen napad na Kijev

V Kijevu je bilo zgodaj zjutraj slišati vrsto eksplozij.
24. 5. 2026 | 09:10
Preberite več
Premium
Nedelo
Christian Welzel

Za Evropsko unijo je življenjskega pomena, da Orbána ni več na oblasti

Z nemškim akademikom smo se pogovarjali predvsem o tem, kaj se po Evropi in po svetu dogaja z demokracijo.
Gorazd Utenkar 24. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Največje napake, ki jih podjetja naredijo pri prehodu na e-mobilnost

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
Vredno branja

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
18. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
1. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več

