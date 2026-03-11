Nezadovoljna tudi Teja Oblak, Latvijke odčitale pravo lekcijo Slovenkam

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v 4. kolu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027 doživela visok poraz. Na gostovanju v Rigi je s 53:79 (45:65, 38:38, 21:20) klonila proti izbrani vrsti Latvije.

Za našo reprezentanco je bil to drugi zaporedni poraz v teh kvalifikacijah, saj so izbranke selektorja, Madžara Davida Gasparja, izgubile tudi prejšnjo tekmo v novembrskem ciklu na Nizozemskem. Pred tem so doma premagala Latvijo za 11 točk in v gosteh prepričljivo Estonijo.

Slovenke so v Rigi nastopile brez svoje najboljše posameznice, Američanke Jessice Shepard, ki bo, če bo to potrebno, zaigrala na naslednjih dveh tekmah v Ljubljani. V prvem polčasu so naše košarkarice še držale korak z gostiteljicami, v tretji četrtini pa niso imele odgovora na njihovo agresivno obrambo in so močno popustile. Latvijke so drugi polčas odprle z 10:0, tretji del igre pa so zaključile s 14 zaporednimi točkami, tako da so imele pred zadnjimi desetimi minutami že 20 točk naskoka.

Gasparjeve varovanke so v drugem polčasu dosegle le 15 točk. Izgubile so 20 žog, zaostale v boju pod obročema (35:37), iz igre metale 33-odstotno, le dve igralki pa sta imeli dvomestno število točk. Eva Lisec je vseh svojih 12 točk dosegla v prvem polčasu, Zala Friškovec pa jih je zbrala 11, od tega dve v nadaljevanju.

Kaznovane za preveč mehko igro

»Preveč mehko smo vstopile v tekmo in bile za to kaznovane. Latvijke so nam odčitale pravo lekcijo borbenosti. Čim prej moramo pozabiti na to tekmo in na naslednjih dveh preizkušnjah proti Estoniji in Nizozemski v Ljubljani vpisati dve zmagi. Popraviti moramo odnos do igre in pokazati, kako se bori za Slovenijo,« je izjavila slovenska kapetanka Teja Oblak.

David Gaspar, selektor Slovenije: »Vedeli smo, da nas čaka zahteven tekmec, ki igra zelo agresivno košarko in je telesno dobro pripravljen. V prvem delu smo bili zraven, igrali smo, kot smo se dogovorili, v drugem polčasu pa smo mentalno in telesno povsem kolapsirali. Zagotovo to ni bila realna slika Slovenije. Vemo, da lahko igramo mnogo bolje. Zato se bomo v prihajajočih dneh dobro pripravili na naslednje tekmice, se bolj zbrali na igro in popravili vtis.«

Slovenija je po dveh tretjinah prvega dela kvalifikacij pri polovičnem izkupičku 2:2, zadnji dve tekmi pa bo odigrala doma proti na papirju najlažjima tekmeca v skupini. V soboto ob 16.30 bo na Kodeljevem gostila Estonijo, v torek, 17. marca, pa še Nizozemsko.

Latvija – Slovenija 79:53 (65:45, 38:38, 20:21) Nacionalni center, gledalcev 1500, sodniki: Jankowski (Poljska), Simonavičius (Litva), Anttonen (Finska). Latvija: P. Strautmane 6, Vihmane 4, Bulane 2, Gulbe 15 (2:3), Pulvere 4 (2:2), Meldere 2, Jasa 3, Laksa 21 (2:2), Vilka 14 (1:2), D. Strautmane 8 (2:2). Slovenija: Lisec 12, Oblak 5, Cvijanović 9, Friškovec 11 (3:4), Turnšek 9 (3:4), Sivka 7 (3:4). Prosti meti: Latvija 9:11, Slovenija 10:16. Met za tri točke: Latvija 6:20 (D. Strautmane 2, Vilka, Laksa, Jasa, Gulbe), Slovenija 5:29 (Lisec 2, Friškovec 2, Cvijanović).

V drugi del kvalifikacij, ki se bo začel novembra letos in v katerem bodo nastopile tudi reprezentance, ki trenutno igrajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, se bosta uvrstili prvi dve reprezentanci iz vsake od sedmih skupin ter tri najboljše tretjeuvrščene.