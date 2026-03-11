  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Nezadovoljna tudi Teja Oblak, Latvijke odčitale pravo lekcijo Slovenkam

Naša ženska košarkarska reprezentanca je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo doživela visok poraz v Rigi.
Eva Lisec ni mogla preprečiti visokega poraza Slovenije. FOTO: FIBA
Galerija
Eva Lisec ni mogla preprečiti visokega poraza Slovenije. FOTO: FIBA
M. Š., STA
11. 3. 2026 | 20:45
11. 3. 2026 | 20:49
4:26
A+A-

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v 4. kolu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027 doživela visok poraz. Na gostovanju v Rigi je s 53:79 (45:65, 38:38, 21:20) klonila proti izbrani vrsti Latvije.

Za našo reprezentanco je bil to drugi zaporedni poraz v teh kvalifikacijah, saj so izbranke selektorja, Madžara Davida Gasparja, izgubile tudi prejšnjo tekmo v novembrskem ciklu na Nizozemskem. Pred tem so doma premagala Latvijo za 11 točk in v gosteh prepričljivo Estonijo.

Slovenke so v Rigi nastopile brez svoje najboljše posameznice, Američanke Jessice Shepard, ki bo, če bo to potrebno, zaigrala na naslednjih dveh tekmah v Ljubljani. V prvem polčasu so naše košarkarice še držale korak z gostiteljicami, v tretji četrtini pa niso imele odgovora na njihovo agresivno obrambo in so močno popustile. Latvijke so drugi polčas odprle z 10:0, tretji del igre pa so zaključile s 14 zaporednimi točkami, tako da so imele pred zadnjimi desetimi minutami že 20 točk naskoka.

Gasparjeve varovanke so v drugem polčasu dosegle le 15 točk. Izgubile so 20 žog, zaostale v boju pod obročema (35:37), iz igre metale 33-odstotno, le dve igralki pa sta imeli dvomestno število točk. Eva Lisec je vseh svojih 12 točk dosegla v prvem polčasu, Zala Friškovec pa jih je zbrala 11, od tega dve v nadaljevanju.

Kaznovane za preveč mehko igro

»Preveč mehko smo vstopile v tekmo in bile za to kaznovane. Latvijke so nam odčitale pravo lekcijo borbenosti. Čim prej moramo pozabiti na to tekmo in na naslednjih dveh preizkušnjah proti Estoniji in Nizozemski v Ljubljani vpisati dve zmagi. Popraviti moramo odnos do igre in pokazati, kako se bori za Slovenijo,« je izjavila slovenska kapetanka Teja Oblak.

David Gaspar, selektor Slovenije: »Vedeli smo, da nas čaka zahteven tekmec, ki igra zelo agresivno košarko in je telesno dobro pripravljen. V prvem delu smo bili zraven, igrali smo, kot smo se dogovorili, v drugem polčasu pa smo mentalno in telesno povsem kolapsirali. Zagotovo to ni bila realna slika Slovenije. Vemo, da lahko igramo mnogo bolje. Zato se bomo v prihajajočih dneh dobro pripravili na naslednje tekmice, se bolj zbrali na igro in popravili vtis.«

Slovenija je po dveh tretjinah prvega dela kvalifikacij pri polovičnem izkupičku 2:2, zadnji dve tekmi pa bo odigrala doma proti na papirju najlažjima tekmeca v skupini. V soboto ob 16.30 bo na Kodeljevem gostila Estonijo, v torek, 17. marca, pa še Nizozemsko.

Latvija – Slovenija 79:53 (65:45, 38:38, 20:21)

Nacionalni center, gledalcev 1500, sodniki: Jankowski (Poljska), Simonavičius (Litva), Anttonen (Finska).

Latvija: P. Strautmane 6, Vihmane 4, Bulane 2, Gulbe 15 (2:3), Pulvere 4 (2:2), Meldere 2, Jasa 3, Laksa 21 (2:2), Vilka 14 (1:2), D. Strautmane 8 (2:2).

Slovenija: Lisec 12, Oblak 5, Cvijanović 9, Friškovec 11 (3:4), Turnšek 9 (3:4), Sivka 7 (3:4).

Prosti meti: Latvija 9:11, Slovenija 10:16.

Met za tri točke: Latvija 6:20 (D. Strautmane 2, Vilka, Laksa, Jasa, Gulbe), Slovenija 5:29 (Lisec 2, Friškovec 2, Cvijanović).

V drugi del kvalifikacij, ki se bo začel novembra letos in v katerem bodo nastopile tudi reprezentance, ki trenutno igrajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, se bosta uvrstili prvi dve reprezentanci iz vsake od sedmih skupin ter tri najboljše tretjeuvrščene.

 

  

   

 

kvalifikacije za EPslovenska košarkarska reprezentancaLatvijariga

