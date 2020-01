Ni bil drugi Jordan, pač pa Črna mamba, navdih mnogim

USA TODAY Sports Z njim se je smrtno ponesrečila 13-letna Gianna, druga najstarejša od štirih hčera. Foto USA Today Sports

Na poslovilni tekmi 60 točk

Draga košarka mu je prinesla oskarja

Celotna družina lige NBA in ljubitelji športa po vseh celinah še vedno ne morejo verjeti, da je košarka tragično izgubila enega od svojih največjih zvezdnikov.se je smrtno ponesrečil pri pičlih 41 letih ob strmoglavljenju helikopterja, ob njem pa so umrli njegova 13-letna hči, šest drugih potnikov in pilot. Svet je zapustil veliko prezgodaj, premlad celo, da bi ga lahko uradno uvrstili v košarkarski hram slavnih v Springfieldu, v katerem ima rezervirano mesto.Vzroke nesreče v gosti megli bodo pristojne službe preiskovale še lep čas. Košarkarski milje pa se je zganil v hipu. Navijači LA Lakers, za katere je Bryant igral vseh 20 let svoje poklicne kariere, so se v nepreglednih množicah zgrinjali pred losangeleško dvorano Staples Center, na zanimiv način pa so se umrli legendi poklonili tudi na osmih tekmah nedeljskega sporeda lige NBA. V uvodni minuti so najprej namenoma prekršili pravilo 24 sekund, kolikor lahko traja napad, takoj zatem še osmih sekund, kolikor ima moštvo na voljo za prenos žoge prek polovice igrišča.Bryant je namreč med svojimi podvigi najprej nosil dres s številko 8, v drugi polovici športne poti pa številko 24, obe pa so Jezerniki tudi upokojili, kar je edinstven primer v elitni ameriški ligi. In ne le to. Po tragični nesreči je, lastnik kluba Dallas Mavericks, za katerega igra, napovedal, da tudi v njegovem moštvu ne bo nihče več nosil majice s številko 24.Liga NBA je pred poldrugim mesecem izgubila nekdanjega izjemno uspešnega komisarjain v njegov spomin bodo košarkarji do konca sezone nosili črne trakove na dresih. V nedeljo pa je prestižno tekmovanje izgubilo enega od svojih simbolov. »Kobe nam je 20 let dokazoval, kaj vse je mogoče storiti, če združimo izjemno nadarjenost z neustavljivo željo po uspehih. Osvojil je pet naslovov prvaka in dve zlati olimpijski kolajni, 18-krat se je uvrstil na tekmo All-Star in dosegel celo vrsto rekordov,. Toda najbolj se ga bomo spominjali po tem, kako je navdihnil mlade, da so se odločili za košarko in iz sebe iztisnili vse,« je v poslovilnem nagovoru poudaril zdajšnji komisar NBABryant je vstopil v svet profesionalcev zelo mlad. Prvo pogodbo je sklenil pri 17 letih, zato sta morala starša pristaviti svoja podpisa, prvo tekmo v ligi NBA pa je odigral pri 18 letih in dveh mesecih. Da je od začetka branil barve LA Lakers, je zaslužen takratni športni direktor klubat, ki je po upokojitviinzačel sestavljati novo šampionsko dinastijo. Charlottu, ki je na naboru NBA 1996 kot 13. po vrsti izbral nadobudnega Bryanta (prvi je bil takrat), je v zameno prepustil Vladeta Divca, manj kot mesec dni pozneje pa je iz Orlanda pripeljal še»Za Kobeja za ogledniki zapisali v svoja poročila, da je spreten z žogo, nevaren pri prodorih in spodoben strelec z zunanjih položajev. Toda že po nekaj treningih sem uvidel, da je najobetavnejši mladi košarkar, s katerim sem sodeloval. Zdaj se počutim, kot da sem izgubil sina,« je pojasnil zdaj 81-letni West, zvezdnik Jezernikov v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, ki je navdihnil grafične oblikovalce, da so uporabili njegovo silhueto v znamenitem logu lige NBA.Kobe Bryant je hitro dobil sloves novega, saj ni bil le podobno smrtonosno učinkovit strelec, ampak tudi neskončno tekmovalen. Potem ko je Torontu nasul 81 točk, je ocenil, da bi jih lahko dosegel sto, če bi zadel še nekaj lahkih metov, na svoji poslovilni tekmi 13. aprila 2016 pa je Utahu natresel 60 točk. Nikoli mu ni padlo na misel, da bi bil lahko kdo boljši od njega, zato je leta 2014 prehitel Jordana na večni lestvici najboljših strelcev lige NBA ter zaostajal le zain. Ironično, s tretjega mesta ga je dan pred smrtjo spodrinil njegov dobri prijatelj in naslednik v vlogi vodje Jezernikov»Nikoli nisem mogel razumeti, zakaj ni zmaga izključni cilj za vsakega košarkarja. Če ni, zakaj sploh prihajajo na igrišče?« se je redno spraševal Bryant, ki je bil pogosto neprizanesljiv tudi do soigralcev. Znana je anekdota, kako je na enem od treningov udaril s komolcem, s katerim se je sicer dobro razumel, ker ni igral tako srčno, kot si je zamislil »Črna mamba«. Vzdevek si je namenil kar sam po eni od junakinj znanega filma Ubila bom Billa režiserja»Marsikdo je bil v dobrih stikih s Kobejem, toda dvomim, da ga je kdo zares dobro poznal. Vedno je bil prijazen z nami in nas pozdravil, nato pa je šel po svoji poti,« je priznal legendarni. Tako je pač Bryant ohranjal distanco do tekmecev, povsem se je posvetil predvsem svojim štirim hčerkam. Gianna je bila obetavna košarkarica, soprogapa je zdaj ostala sama s 17-letno, triletnoin še ne enoletno. Ena od njegovih ljubezni je postala tudi umetnost. Serija knjig za otroke, za katero je dobil navdih pri Harryju Potterju, je postala velika uspešnica, leta 2018 pa je prejel oskarja za kratki film Draga košarka. Kako simbolično!