Nič od metle, Dallas gre nazaj v volčji brlog

Ni bilo od »metle« in zmage Dallas Mavericks v finalu zahodne konference lige NBA s 4:0. Košarkarji Minnesote Timberwolves so v Teksasu vrnili udarec in zmagali s 105:100 (STATISTIKA). Luka Dončić in njegovi zdaj v seriji na štiri zmage vodijo s 3:1, naslednja tekma pa bo v noči na petek ob 2.30 v Target Centru Minneapolisu.

Dončić je bil drugi najboljši strelec tekme v American Airlines Centru, dosegel je 28 točk (met iz igre 7/21, za tri 4/11), 15 skokov in 10 asistenc za novi trojni dvojček. Trinajst sekund pred koncem je pri 97:103 z neverjetno trojko pod prekrškom vrnil upanje na preobrat, toda potem za las zgrešil dodatni prosti met, nakar je Naz Reid položil za končni izid.

Dvojni dvojček Goberta

Točko več od Dončića je dosegel tekmec Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns pa je zbral 25 točk za Volkove, pri katerih je najboljši obrambni igralec lige Rudy Gobert dosegel dvojega dvojčka s 13 točkami in 10 ujetimi žogami. Pri Dallasu Kyrie Irving ni imel svojega dne, vpisal je 16 točk (za tri 1/6), ko se je tekma lomila, je pri 97:102 in 32 sekund pred koncem z napačno podajo tekmecem podaril žogo in praktično tudi zmago. Jaden Hardy je s klopi dosegel 13 točk za moštvo Jasona Kidda, 12 točk je dodal Daniel Gafford, 10 pa P. J. Washington.

Vrnitev Kleberja

Na parket se je po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe vrnil Maxi Kleber (2 točki), manjkal pa je Dereck Lively, ki je na prejšnji tekmi dobil močan udarec v glavo.

V veliki finale so že uvrščeni Boston Celtics, ki so s 4:0 odpravili Indiana Pacers in bodo imeli več časa za počitek v lovu na prvo lovoriko po 16 letih.