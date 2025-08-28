Ni deležen enake ljubezni kakor legendarni Dirk Nowitzki

V nadaljevanju preberite:

Nemški in srbski košarkarji, ki sodijo v najožji krog kandidatov za osvojitev zlate lovorike na 42. evropskem prvenstvu, so uspešno začeli svoj pohod proti vrhu. Medtem ko so predlanski svetovni prvaki s Franzem Wagnerjem in Dennisom Schröderjem na čelu v Tampereju s tridesetimi točkami razlike odpravili Črnogorce (106:76), so izbranci selektorja Svetislava Pešića za uvod zmagali še z večjo prednostjo. Od Estoncev so bili namreč v Rigi s pol moči boljši za 34 točk (98:64).

V srbski reprezentanci je ob najboljšem strelcu Nikoli Joviću (18 točk) izstopal tudi Nikola Jokić, ki je z enajstimi točkami, desetimi skoki in sedmimi asistencami le za malo zgrešil trojni dvojček. Nemce na igrišču že več let uspešno vodi Schröder, ki se je predlani s soigralci v Aziji veselil zlate lovorike na svetovnem prvenstvu, na katerem so ga razglasili tudi za najboljšega igralca turnirja. »Osvojili bomo tudi naslov evropskih prvakov!« je samozavestno napovedal kapetan nemške reprezentance ...