Ni šovmen, vendar zna uprizoriti nepozaben šov

Finska je še nedolgo tega v košarki veljala za t. i. eksotično državo. Med letoma 1980 in 2010 so se, denimo, Suomiji le enkrat uvrstili na evropsko prvenstvo, in sicer leta 1995 v Grčiji, kjer so nato izgubili vseh šest tekem v uvodnem delu turnirja, ki so ga končali na predzadnjem 13. mestu. Visoko so jih v Atenah premagali tudi Slovenci, ki so bili boljši s 94:72 (43:33). Za poraženo moštvo je tedaj največ skokov (7) – ob dveh točkah – zbral Juha Pekka Markkanen, oče glavnega zvezdnika v zdajšnji finski reprezentanci Laurija Eliasa Markkanena.

Kralju severa ali Zaključevalcu (Finnisher), kakor tudi kličejo 28-letnega asa iz Vantaaja oziroma Jyväskyläja, kamor se je družina preselila pri njegovih treh letih, je bila torej košarkarska žoga položena že v zibelko. In z njo je začel Markkanen že zelo zgodaj opozarjati na svojo razkošno nadarjenost. Potem ko je bil najboljši strelec evropskih prvenstev do 18 let (Volos 2015) in do 20 let (Helsinki 2016), se je odpravil onstran Atlantika, kjer je v sezoni 2016/17 navduševal v dresu univerzitetne ekipe Arizona Wildcats.

Lauri Markkanen je prvo ime moštva Utah Jazz v ligi NBA. FOTO: Rob Gray/Usa Today Sports

Leta 2017 ga je na naboru lige NBA kot sedmega izbralo vodstvo kluba Minnesota Timberwolves, ki ga je v zameno za Jimmyja Butlerja takoj prepustilo moštvu Chicago Bulls. Po štirih sezonah pri Bikih se je Lauri (mimogrede: njegov šest let starejši brat Eero Markkanen se dokazuje v nogometu, bil je tudi finski reprezentant) za eno leto preselil k zasedbi Cleveland Cavaliers, od jeseni 2022 pa brani barve ekipe Utah Jazz. V najmočnejši košarkarski ligi na svetu je doslej odigral natanko 450 tekem, na katerih je v povprečju dosegal po 18,2 točke, 7,1 skoka in 1,5 asistence.

Zavedamo se, da smo si zastavili zelo visok cilj, a tako pač moramo razmišljati. Le na takšen način lahko zasledujemo svoje sanje. Lauri Markkanen

Z Volčjim krdelom si želi uresničiti sanje

Še bolj učinkovit je v Volčjem krdelu (Susijengi), kakor pravijo finski izbrani vrsti. Zanjo je do tega leta prispeval v povprečju po 22,9 točke na tekmo, ob tem pa ima v reprezentančni statistiki (povprečno) še po 7,6 skoka in 1,7 asistence. Da je letošnje poletje pričakal v vrhunski formi, je potrdil že na prvem pripravljalnem dvoboju za 42. evropsko prvenstvo, ko je z 48 točkami prispeval levji delež k visoki zmagi nad Belgijo (105:62). In to kljub temu, da je bil – kot je sam izjavil – še malce zarjavel, saj košarke ni igral od marca. S tem je izboljšal svoj državni rekord s prejšnjega eurobasketa 2022, ko je v osmini finala s 43 točkami zapečatil usodo Hrvaške (94:86).

Sasu Salin (z žogo) je v pripravah za evropsko prvenstvo odigral že 150. tekmo za Finsko. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Z dobrimi predstavami in zmagami so se pričakovanja finskih košarkarjev, ki se bodo jutri (19.30) v skandinavskem derbiju pomerili s Švedi, in njihovih navijačev še povečala, velikih apetitov pred začetkom letošnjega prvenstva stare celine, na katerem bo skupino B gostil Tampere, pa ni skrival niti Markkanen. »Merimo na preboj do tekem za kolajne. Zavedamo se, da smo si zastavili zelo visok cilj, a tako pač moramo razmišljati. Le na takšen način lahko namreč zasledujemo svoje sanje,« je poudaril 213 cm visoki Finec, ki kljub višini velja za zelo raznovrstnega košarkarja; sposoben je namreč prevzeti tako vlogo centra kot tudi branilca in organizatorja igre.

90.000 vstopnic so do včeraj prodali finski prireditelji za evropsko prvenstvo v Tampereju.

Čeprav Utahu v zadnjih letih v ligi NBA ne gre po načrtih, se Markkanen v Salt Lake Cityju, ki ustreza njegovemu mirnemu in skromnemu značaju, počuti odlično. Zato ni dolgo odlašal s podpisom, potem ko mu je vodstvo kluba lani ponudilo petletno pogodbo za 238 milijonov dolarjev. Tako bo postal najbolje plačani finski športnik v zgodovini. Kadar ni na treningu, tekmi ali z družino (s srčno izbranko Verno Aho imata tri otroke), se rad odpravi v naravo, pri čemer še posebej obožuje ribolov. Lauri sicer zase trdi, da ni šovmen, toda na igrišču je že večkrat dokazal, da zna uprizoriti nepozaben šov ...