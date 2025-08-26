  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Ni šovmen, vendar zna uprizoriti nepozaben šov

    Lauri Markkanen je veliki zvezdnik finske košarkarske reprezentance, ki na evropskem prvenstvu meri najvišje doslej. V skandinavskem derbiju jutri s Švedi.
    Lauri Markkanen je prvi zvezdnik finske košarkarske reprezentance. FOTO: David W Cerny/Reuters
    Galerija
    Lauri Markkanen je prvi zvezdnik finske košarkarske reprezentance. FOTO: David W Cerny/Reuters
    Miha Šimnovec
    26. 8. 2025 | 21:02
    26. 8. 2025 | 21:02
    4:52
    A+A-

    Finska je še nedolgo tega v košarki veljala za t. i. eksotično državo. Med letoma 1980 in 2010 so se, denimo, Suomiji le enkrat uvrstili na evropsko prvenstvo, in sicer leta 1995 v Grčiji, kjer so nato izgubili vseh šest tekem v uvodnem delu turnirja, ki so ga končali na predzadnjem 13. mestu. Visoko so jih v Atenah premagali tudi Slovenci, ki so bili boljši s 94:72 (43:33). Za poraženo moštvo je tedaj največ skokov (7) – ob dveh točkah – zbral Juha Pekka Markkanen, oče glavnega zvezdnika v zdajšnji finski reprezentanci Laurija Eliasa Markkanena.

    Kralju severa ali Zaključevalcu (Finnisher), kakor tudi kličejo 28-letnega asa iz Vantaaja oziroma Jyväskyläja, kamor se je družina preselila pri njegovih treh letih, je bila torej košarkarska žoga položena že v zibelko. In z njo je začel Markkanen že zelo zgodaj opozarjati na svojo razkošno nadarjenost. Potem ko je bil najboljši strelec evropskih prvenstev do 18 let (Volos 2015) in do 20 let (Helsinki 2016), se je odpravil onstran Atlantika, kjer je v sezoni 2016/17 navduševal v dresu univerzitetne ekipe Arizona Wildcats.

    Lauri Markkanen je prvo ime moštva Utah Jazz v ligi NBA. FOTO: Rob Gray/Usa Today Sports
    Lauri Markkanen je prvo ime moštva Utah Jazz v ligi NBA. FOTO: Rob Gray/Usa Today Sports

    Leta 2017 ga je na naboru lige NBA kot sedmega izbralo vodstvo kluba Minnesota Timberwolves, ki ga je v zameno za Jimmyja Butlerja takoj prepustilo moštvu Chicago Bulls. Po štirih sezonah pri Bikih se je Lauri (mimogrede: njegov šest let starejši brat Eero Markkanen se dokazuje v nogometu, bil je tudi finski reprezentant) za eno leto preselil k zasedbi Cleveland Cavaliers, od jeseni 2022 pa brani barve ekipe Utah Jazz. V najmočnejši košarkarski ligi na svetu je doslej odigral natanko 450 tekem, na katerih je v povprečju dosegal po 18,2 točke, 7,1 skoka in 1,5 asistence.

    Zavedamo se, da smo si zastavili zelo visok cilj, a tako pač moramo razmišljati. Le na takšen način lahko zasledujemo svoje sanje.

    Lauri Markkanen

    Z Volčjim krdelom si želi uresničiti sanje

    Še bolj učinkovit je v Volčjem krdelu (Susijengi), kakor pravijo finski izbrani vrsti. Zanjo je do tega leta prispeval v povprečju po 22,9 točke na tekmo, ob tem pa ima v reprezentančni statistiki (povprečno) še po 7,6 skoka in 1,7 asistence. Da je letošnje poletje pričakal v vrhunski formi, je potrdil že na prvem pripravljalnem dvoboju za 42. evropsko prvenstvo, ko je z 48 točkami prispeval levji delež k visoki zmagi nad Belgijo (105:62). In to kljub temu, da je bil – kot je sam izjavil – še malce zarjavel, saj košarke ni igral od marca. S tem je izboljšal svoj državni rekord s prejšnjega eurobasketa 2022, ko je v osmini finala s 43 točkami zapečatil usodo Hrvaške (94:86).

    Sasu Salin (z žogo) je v pripravah za evropsko prvenstvo odigral že 150. tekmo za Finsko. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Sasu Salin (z žogo) je v pripravah za evropsko prvenstvo odigral že 150. tekmo za Finsko. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

    Z dobrimi predstavami in zmagami so se pričakovanja finskih košarkarjev, ki se bodo jutri (19.30) v skandinavskem derbiju pomerili s Švedi, in njihovih navijačev še povečala, velikih apetitov pred začetkom letošnjega prvenstva stare celine, na katerem bo skupino B gostil Tampere, pa ni skrival niti Markkanen. »Merimo na preboj do tekem za kolajne. Zavedamo se, da smo si zastavili zelo visok cilj, a tako pač moramo razmišljati. Le na takšen način lahko namreč zasledujemo svoje sanje,« je poudaril 213 cm visoki Finec, ki kljub višini velja za zelo raznovrstnega košarkarja; sposoben je namreč prevzeti tako vlogo centra kot tudi branilca in organizatorja igre.

    90.000

    vstopnic so do včeraj prodali finski prireditelji za evropsko prvenstvo v Tampereju.

    Čeprav Utahu v zadnjih letih v ligi NBA ne gre po načrtih, se Markkanen v Salt Lake Cityju, ki ustreza njegovemu mirnemu in skromnemu značaju, počuti odlično. Zato ni dolgo odlašal s podpisom, potem ko mu je vodstvo kluba lani ponudilo petletno pogodbo za 238 milijonov dolarjev. Tako bo postal najbolje plačani finski športnik v zgodovini. Kadar ni na treningu, tekmi ali z družino (s srčno izbranko Verno Aho imata tri otroke), se rad odpravi v naravo, pri čemer še posebej obožuje ribolov. Lauri sicer zase trdi, da ni šovmen, toda na igrišču je že večkrat dokazal, da zna uprizoriti nepozaben šov ...

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Sanjska pogodba za finskega košarkarskega asa

    Lauri Markkanen je po večtedenskih pogajanjih podaljšal sodelovanje z vodstvom kluba Utah Jazz. Postal bo najbolje plačani finski športnik v zgodovini.
    Miha Šimnovec 8. 8. 2024 | 12:39
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kapetan Sasu Salin nagnal mlajšega soigralca v sobo

    V Okinavi, kjer bodo v uvodnem delu svetovnega prvenstva igrali tudi slovenski košarkarji, bosta jutri spored odprli reprezentanci Avstralije in Finske.
    Miha Šimnovec 24. 8. 2023 | 12:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Piše zgodovino, za seboj pustil tudi veliko tekmico Tine Šutej

    Lauri Markkanen, zvezdnik moštva Utah Jazz, kot prvi košarkar postal najboljši športnik leta na Finskem.
    Miha Šimnovec 15. 1. 2024 | 19:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Lauri Markkanen v vojski

    Finski košarkarski velikan osupnil z dosežkom na Cooperjevem testu

    Lauri Markkanen, prvi zvezdnik moštva Utah Jazz, se je po koncu sezone v ligi NBA odpravil na služenje vojaškega roka. Izvrstno tekla tudi dirkača formule 1.
    Miha Šimnovec 9. 5. 2023 | 13:07
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Košarkarski zvezdnik iz lige NBA naravnost v vojsko

    Lauri Markkanen, najboljši strelec moštva Utah Jazz, bo preživel poletje v vojaški uniformi na Finskem.
    Miha Šimnovec 11. 4. 2023 | 13:12
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dallas Mavericks brez prave obrambe za finskega zvezdnika pri Utah Jazz

    Teksašani v Salt Lake Cityju, kjer so igrali brez poškodovanega Luke Dončića, niso bili kos domačim košarkarjem. Po bolezni se je k Bikom vrnil Goran Dragić.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2023 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Zgodba o Roku Drakšiču

    Živeti poskuša kakor Finci, lososovi kosi večji in cenejši kot v Sloveniji

    Rok Drakšič kot selektor vrnil »Suomije« na evropski in svetovni zemljevid v judu. Odkrito meri na kolajno v Los Angelesu 2028. Vesel je bil za Andrejo Leški.
    Miha Šimnovec 17. 8. 2024 | 10:58
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Knjiga o Sasuju Salinu

    Ostrostrelec, ki s trojkami in nasmeškom spravlja v obup tekmece

    Na Finskem je izšla knjiga o Sasuju Salinu, nekdanjem članu Olimpije, ki je včeraj prispeval levji delež k zmagi »Suomijev«.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2022 | 12:06
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Zadnji ples Eda Murića: Nikoli več se nočem tako počutiti (FOTO, VIDEO)

    Slovenci se odpravljajo v Katovice, kjer jih v četrtek čaka prva tekma eurobasketa proti Poljski. Aleksander Sekulić obljubil samo brezkompromisno borbenost.
    Peter Zalokar 25. 8. 2025 | 16:40
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2016 je spregovoril tudi za Delo.
    24. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Avtomobilske naročnine

    V lastnem avtomobilu boste morali za tople sedeže plačevati mesečno naročnino

    Proizvajalci z digitalnimi ključavnicami zaklepajo že kupljeno opremo, kar sproža val upora voznikov.
    Žan Urbanija 25. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa vse bolj privlačna za mednarodni kapital

    Evropski vlagatelji so še posebej aktivni v panogah, kjer konsolidacija prinaša strateške prednosti, kot sta bančništvo in zavarovalništvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Regtech bankam pomaga obvladovati poslovanje

    Banke so samo lani plačale 19,3 milijarde dolarjev kazni zaradi neizpolnjevanja zahtev regulatorjev.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    eurobasket 2025Lauri MarkkanenFinskaTampere

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Veronikina nagrada

    Svet je vsakič najboljši in vsakič najslabši doslej

    Natalija Milovanović je dobitnica Veronikine nagrade za zbirko Tuja mehkoba, ki mehča naše ostrine in daje krila domišljiji, ki je upanje.
    Špela Kuralt 26. 8. 2025 | 21:30
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Veronikina nagrada

    Obletnica zlatnika poezije z zbirko pesmi ljubezni

    Zlatnik, ki ga podelijo v sklopu Veronikine nagrade, je letos posthumno prejel pesnik, Delov novinar in urednik ter publicist Peter Kolšek.
    Špela Kuralt 26. 8. 2025 | 21:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrt v reki

    V Dravi našli truplo

    Po do sedaj zbranih obvestilih je tuja krivda izključena.
    26. 8. 2025 | 21:02
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Lauri Markkanen

    Ni šovmen, vendar zna uprizoriti nepozaben šov

    Lauri Markkanen je veliki zvezdnik finske košarkarske reprezentance, ki na evropskem prvenstvu meri najvišje doslej. V skandinavskem derbiju jutri s Švedi.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 21:02
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naravne nesreče

    Močan izbruh ognjenika Etna, letališče kljub opozorilu ostalo odprto

    Etna, ki je največji dejavni ognjenik v Evropi, je v ponedeljek ponovno izbruhnila.
    26. 8. 2025 | 19:48
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrt v reki

    V Dravi našli truplo

    Po do sedaj zbranih obvestilih je tuja krivda izključena.
    26. 8. 2025 | 21:02
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Lauri Markkanen

    Ni šovmen, vendar zna uprizoriti nepozaben šov

    Lauri Markkanen je veliki zvezdnik finske košarkarske reprezentance, ki na evropskem prvenstvu meri najvišje doslej. V skandinavskem derbiju jutri s Švedi.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 21:02
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naravne nesreče

    Močan izbruh ognjenika Etna, letališče kljub opozorilu ostalo odprto

    Etna, ki je največji dejavni ognjenik v Evropi, je v ponedeljek ponovno izbruhnila.
    26. 8. 2025 | 19:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo