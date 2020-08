Nick Nurse je trener leta v ligi NBA

Orlando – Trener moštva Toronto Raptors, Nick Nurse, je najboljši trener sezone 2019/20 v košarkarski ligi NBA. Za 53-letnega Američana je to prvo takšno priznanje.



»Počaščen sem, to res nekaj pomeni,« je dejal 53-letni Nurse, ki je v prejšnji sezoni s svojimi igralci osvojil naslov prvaka: »Bilo je nekaj izjemnega osvojiti šampionsko lovoriko s temi fanti. To mi je pomenilo daleč največ, a tudi tole je zelo v redu.«

Kar 90-krat prvi v glasovnicah

Njegova ekipa je tudi v tej zaradi novega koronavirusa močno spremenjeni sezoni še v igri za ubranitev naslova. Toronto v seriji z Brooklynom vodi s 3:0 v zmagah in si lahko že v nedeljo zagotovi napredovanje v 2. krog končnice



V izboru stotih novinarjev je Nurse dobil skupno 470 točk in 90 uvrstitev na prvo mesto. Drugi je bil lanski zmagovalec Mike Budenholzer (Milwaukee) s 147 točkami, tretji pa Billy Donovan (Oklahoma City) s 134.



Nurse je trenersko kariero začel v ameriški univerzitetni košarki, potem je 11 let delal v Evropi, večinoma v Veliki Britaniji.