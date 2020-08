Nigerijskemu velikanu je zastalo srce

Beograd – Michael Ojo se je v minulih treh sezonah, v prvi je nosil dres FMP, nato je še dve leti branil barve Crvene zvezde, uveljavil kot najmočnejši košarkar v zgodovini lige ABA, ob tem pa se je mnogim prikupil s prijaznostjo in vedrino. Toda pri 216 cm višine in 147 kg telesne teže je imel Nigerijec z ameriškim državljanstvom očitno prešibko srce. Umrl je pri pičlih 27 letih starosti.



Kot poročajo srbski mediji, ga je nenadoma obšla slabost med individualnim treningom v Beogradu, kjer je ostal tudi med pandemijo novega koronavirusa. Zdravniki so lahko le potrdili, da mu je usodno zastalo srce.