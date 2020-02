Nihče ne želi, da bi se ponovila Belorusija

Slovenska obramba bo še posebej pazila na Davida Vojvodo (levo). FOTO: FIBA

Vojvoda najnevarnejši

Kaj bi se moralo zgoditi, da bi slovenska košarkarska reprezentanca ostala brez 14. zaporednega nastopa na evropskem prvenstvu in možnosti za obrambo naslova prihodnje leto? Preprosto: spotakniti bi se morala tako, kot se je na poti na lansko svetovno prvenstvo. Pa vendar zveni nemogoče, da ne bi mogla osvojiti enega od prvih treh mest v štiričlanski kvalifikacijski skupini F, v kateri bo drevi ob 18. uri uvodoma gostovala na Madžarskem, v nedeljo pričakala Avstrijo v Kopru, novembra pa se prvič pomerila še z Ukrajino.Izbranciso se v ponedeljek zbrali v Mariboru, da bi prihranili nekaj časa na poti v dve uri vožnje z avtobusom oddaljeni Sombotel. V mestu z 80.000 prebivalci je doma moštvo Falco, ki je v prejšnji sezoni osvojilo naslov madžarskega prvaka pod vodstvom slovenskega trenerjain ima štiri reprezentante, zato prirediteljem današnje tekme ne bo težko napolniti tribun dvorane Savaria za 3500 gledalcev.Domači navijači upajo, da bodo njihovi ljubljenci nadaljevali trend zadnjih sezon, v katerih so dosegli več lepih uspehov. Pred tremi leti so se šele drugič po letu 1969 uvrstili na EP ter na njem premagali Češko in Romunijo, kot žilavi tekmeci so se dokazali tudi v kvalifikacijah za lansko SP, v katerih so ugnali Hrvaško (z 19 točkami razlike) in Poljsko ter izgubili v Litvi le s petimi točkami razlike.V kvalifikacijah za EP 2021, ki ga bodo gostile Češka, Estonija, Gruzija in Nemčija, bodo zaradi znanih razlogov oslabljeni tudi Madžari, saj ne bodo računali na svojega zvezdnikaiz Barcelone. Toda Trifunović vseeno pričakuje težko delo za njegovo prepolovljeno zasedbo. V njej vlada optimizem po vrnitviter naturalizaciji Jordana Morgana, toda ne smemo pozabiti, da je Slovenija pred dvema letoma izgubila v Belorusiji z zelo podobno zasedbo, kot jo bo postavila na parket danes.»O ambicijah Madžarov govori podatek, da so odpovedali letošnje nacionalno pokalno tekmovanje, da bi pridobili teden dni časa za priprave na tekmi z nami in Ukrajino. Čaka nas težka naloga v polni dvorani. Madžari doma letijo po igrišču in mečejo, ko to najmanj pričakuješ, in že sredi dvoboja igrajo podobno kot moštvo, ki v zadnjih minutah lovi tekmečevo prednost. Zato se bomo morali izkazati v obrambi in pri skokih, torej pri prvinah, ki sta bolj povezani z željo kot z uigranostjo,« ocenjuje Rado Trifunović pred soočenjem s starimi znanci, s katerimi je Slovenija odigrala 11 tekem, v uradnih je njena bera 3:0, v prijateljskih 6:2.Madžari so bili nazadnje uspešni leta 2004 v Kaposvarju s 84:79, čeprav so za Slovenijo igraliin drugi asi, v zadnjem dvoboju pred EP 2017 pa je bilo v Mariboru 84:64 za gostitelje. Takrat je bil prvi madžarski strelec visoki branilec, zdaj član italijanske Reggiane ter poleg naturaliziranega organizatorja, krila Szilarda Benkeja in centraše vedno glavni adut selekcije, ki jo s klopi vodi Črnogorec»Vemo, koga moramo ustaviti. Morda bomo na ta račun dobili kakšen koš z drugega položaja, nočemo pa, da bi se razigral Vojvoda in s svojo karizmo spravil gledalce na noge. Za napad želim, da bi se naši fantje počutili 'udobno', ne preveč zakrčeno. Za zadnje EP smo imeli uigranih več kot 40 izpeljank akcij, v dveh dneh jih nismo mogli pripraviti več kot pet. Zato bodo morale priti do izraza individualne odlike naših košarkarjev,« vztraja slovenski selektor.