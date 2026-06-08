Nika Barić bo znova oblekla dres Celja

Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barić je tretja okrepitev Cinkarne Celja za sezono 2026/2027. Kot so danes sporočili iz celjskega kluba, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila tri naslove državne prvakinje in štiri pokalne lovorike.

Prestop Barić iz celjskega kluba k takratnemu evropskemu prvaku Spartaku iz Moskve (2011) še danes velja za največji prestop v zgodovini slovenske ženske košarke. Barić je v karieri, v kateri je igrala za ruske klube Spartak Moskva, UMMC Jekaterinburg in Dinamo Kursk, turška Mersin in Elazig, poljske CCC Polkowice ter lani za izraelski Hapoel iz Beršebe, z Jekaterinburgom osvojila tri naslove klubske evropske prvakinje (2016, 2018, 2019) ter dve evropski superpokalni lovoriki (2018, 2019). Leta 2012 jo je na naboru lige WNBA v 2. krogu izbrala ekipa Minnesota Lynx, krovna evropska košarkarska organizacija Fiba pa jo je leta 2010 razglasila za najboljšo mlado košarkarico Evrope.

Med letoma 2008 in 2023 je za slovensko člansko reprezentanco odigrala 50 tekem in dosegla 485 točk. Za Slovenijo je igrala na treh evropskih prvenstvih (2017, 2019, 2021). »Projekt z dvema mednarodnima tekmovanjema, ki mi ga je predstavil celjski klub, mi je bil všeč in hitro smo se dogovorili glede moje vrnitve. Vesela sem, da bom svojo jubilejno, 20. profesionalno sezono v karieri odigrala doma,« je za celjski klub med drugim dejala Barić.

Med letoma 2008 in 2023 je Barić za slovensko člansko reprezentanco odigrala 50 tekem in dosegla 485 točk. FOTO: ŽKK Cinkarna Celje

»Nika je najbolj prepoznaven obraz v zgodovini našega kluba, kjer je tudi začela svojo profesionalno kariero. V veliko zadovoljstvo in čast nam je, da nam bo v sezoni, ko nas čaka zahteven dvojni mednarodni program, pomagala s svojim izjemnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami,« je glede vrnitve Slovenke povedal Borut Kop, predsednik ŽKK Cinkarna Celje.