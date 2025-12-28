Nikola Jokić čaral, dosegel nov trojni dvojček, Orlando pa je zmagal

Milwaukee Bucks so v ligi NBA s 112:103 premagali Chicago Bulls. Za zmagovito moštvo je blestel grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki se je pod obroča vrnil po osmih tekmah premora v ligi NBA zaradi poškodb.

Antetokounmpo je v 25 minutah dosegel 29 točk in osem skokov ter popeljal Buckse do zmage nad Chicagom. Biki so končali niz petih zmag.

Enaintridesetletni grški zvezdnik, dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA, je zadel 10 od 15 metov iz igre in osem od 10 prostih metov, Milwaukee pa je izboljšal svoj izkupiček v zmagah in porazih na 13-19. Prvaki lige NBA leta 2021 so trenutno na 11. mestu v razvrstitvi vzhodne konference.

Antetokounmpo si je v začetku tega meseca nategnil desno mečno mišico, Bucks pa so brez njega dosegli le dve zmagi na osmih tekmah.

»Fant se je pravkar vrnil na svojo prvo tekmo. Vesel je, da je spet na igrišču,« je dejal trener Bucks Doc Rivers, ki je svojemu zvezdniškemu visokemu igralcu omejil čas na igrišču.

»Nismo želeli, da bi imel veliko dela z žogo,« je dejal Rivers. »Minutno gledano mislim, da se je vse skupaj izšlo res dobro. Bila je dobra zmaga za nas.«

Giannis Antetokounmpo je za 29 točk potreboval le 29 minut ob vrnitvi na parket po poškodbi. FOTO: Geoff Stellfox/Getty Images Via AFP

Antetokounmpova vrnitev na parket je okrepila samozavest njegovih soigralcev. »Ko ekipa teče naprej in ga imaš na igrišču, imaš občutek, da boš dobil žogo ali dober met,« je dejal Rivers. »Ko ni na igrišču, lahko pride do trenutkov rezultatske suše.«

Bobby Portis je s klopi Milwaukeeja dodal 17 točk in 10 skokov, medtem ko sta za Chicago (15-16), ki je deveti na vzhodu, Coby White in Nikola Vučević dosegla po 16 točk.

V San Antoniu so Spurs izgubili proti Utahu s 114:127 kljub 32 točkam in sedmim skokom Victorja Wembanyame, ki se je vrnil v začetno postavo. Francoski zvezdnik je bil v zadnjih sedmih tekmah rezerva po poškodbi leve mečne mišice.

Finski zvezdnik Lauri Markkanen je za Jazz dosegel 29 točk, pri čemer je zadel 11 od 16 metov iz igre, pet od šestih metov za tri točke, Keyonte George pa je za Utah dosegel 28 točk.

Jazz so v zadnjih treh minutah premagali ostroge z delnim izidom 11:2 za zmago, Markkanen je v zadnjem naletu dosegel sedem točk, George pa štiri.

Druga najboljša ekipa zahodne konference San Antonio ima izkupiček 23 zmag in osem porazov, medtem ko je Utah, ki je 11. na zahodu, izboljšal svoj izkupiček na 12-19.

New York in Houston v zaletu

Niz zmag New Yorka se je podaljšal na štiri tekme, potem ko je Karl-Anthony Towns dosegel 36 točk in 16 skokov, Jalen Brunson pa 34 točk za zmagi nad Atlanto s 128:125.

OG Anunoby je v zadnjih 30 sekundah zadel štiri proste mete za zadnje točke, igralec Atlante Nickeil Alexander-Walker pa je zgrešil zadnji met za tri točke.

Kratkohlačniki (22-9), ki so drugi na vzhodu, so zmagali na 13 od zadnjih 16 tekem, medtem ko so člani zasedbe Atlanta Hawks izgubili šest tekem zapovrstjo.

Karl-Anthony Towns je bil najučinkovitejši košarkar pri kratkohlačnikih. FOTO: Wendell Cruz/Imagn Images Via Reuters Connect

Kevin Durant je dosegel 30 točk in s 117:100 vodil Houston Rockets do zmage nad gostujočim Clevelandom v dvoboju kandidatov za naslov v ligi NBA. Rezervist Jaylon Tyson je Cavaliers vodil s 23 točkami in 14 skoki.

Cam Thomas je s klopi dosegel 30 točk in s 123:107 vodil Brooklyn do zmage nad gostiteljico Minnesoto. Anthony Edwards je za Timberwolves dosegel 28 točk.

Andrew Wiggins in rezervist Jaime Jaquez sta dosegla vsak po 28 točk, Norman Powell pa jih je dodal 23, s čimer je Miami vodil do domače zmage nad Indiano s 142:116. Pascal Siakam je dosegel 33 točk v izgubljenem dvoboju svojega moštva.

Pri Orlandu je Anthony Black dosegel 38 točk, kar je njegov osebni rekord, Desmond Bane pa 24, s čimer je Magic vpisal zmago nad Denverjem s 127:126.

Nikola Jokić je s trojnim dvojčkom vodil Nuggets s 34 točkami, 21 skoki in 12 podajami, njegova dva prosta meta 11,9 sekunde pred koncem pa sta Denverju prinesla vodstvo s 126:125.

Toda Bane je odgovoril z dvema prostima metoma 6,9 sekunde pred koncem in Magic popeljal v vodstvo, Denverjev Jamal Murray pa je zgrešil met ob sireni in Orlandu prinesel zmago.