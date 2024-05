Nikola Jokić in Denver doma še drugič na kolenih, Minnesota je pometala

V ligi NBA sta bili na sporedu dve tekmi v drugem krogu končnice prvenstva. Minnesota je v konferenčnem polfinalu zahoda vpisala drugo zmago, tokrat je prvaka Denver premagala s 106:80. Do prve zmage v konferenčnem polfinalu vzhoda je prišel New York, ki je ugnal Indiano s 121:117.

Minnesota bo v Minneapolisu gostila naslednji dve tekmi.

Karl-Anthony Towns in Anthony Edwards sta dosegla po 27 točk, vendar je bila glavna zvezda predstave zelo trdna obramba Minnesote, ki je povsem onemogočila Denver.

Minnesota je drugo tekmo konferenčnega polfinala končala z 11 ukradenimi žogami in 12 blokadami, kar je v velikem nasprotju z Denverjem, ki je dosegel le šest ukradenih žog in pet blokad.

Zanimivo je, da je Minnesota prevlado dosegla brez Rudyja Goberta, ki je eden od obrambnih stebrov zasedbe Timberwolves. Francoz se je pridružil partnerki po rojstvu prvorojenca.

»Ko nimaš obrambnega igralca leta, moraš pospešiti svojo igro,« je pozneje dejal Towns. »Vsi smo razumeli izziv proti branilcem naslova, res dobri ekipi, z nekaterimi najboljšimi igralci. Samo želeli smo priti sem in najti način, kako zmagati.«

Sivi volkovi so s čvrsto obrambo parali živce članom zasedbe iz Kolorada. Denver bo tretjo tekmo serije najverjetneje igral brez zvezdnika Jamala Murrayja.

Minnesota je našla recept, kako ustaviti Nikolo Jokića. Karl-Anthony Towns je najboljšemu igralcu lige NBA dopustil le 16 točk. FOTO: Isaiah J. Downing/Usa Today Sports Via Reuters Con

Tega so kamere v drugi četrtini ujele, ko je na igrišče vrgel toplotni obkladek, kar je povečalo možnost izključitve, ko bodo incident pregledali člani disciplinske komisije NBA.

Ta incident je simboliziral težave Denverja na tekmi, na kateri je Minnesota imela ves čas nadzor. Gostje so v začetku tretje četrtine povedli z 32 točkami prednosti.

Trener Denverja Michael Malone je priznal: »Pravkar so nas pretepli v naši dvorani in osramotili smo se pred našimi navijači. Dobra stvar je, da ne bomo igrali do petka, tako da imamo priložnost, da se zberemo in razmislimo o tem, kaj želimo narediti naprej.«

Bleščeča zadnja četrtina Jalena Brunsona

Na drugi tekmi končnice je imel Jalen Brunson bleščečo četrto četrtino.

Brunson je končal s 43 točkami, šestimi skoki in šestimi podajami, s čimer je New Yorku zagotovil zgodnjo prednost v konferenčnem polfinalu v igri na štiri zmage.

Brunson je v četrti četrtini dosegel 21 točk in zaključil svojo četrto zaporedno tekmo v končnici s 40 točkami ali več pred 19.812 navijači v Madison Square Gardnu.

Donte DiVincenzo je dopolnil Brunsona s 25 točkami, medtem ko je Josh Hart navdušil s predstavo, ki je vključevala 24 točk, 13 skokov, osem podaj, tri ukradene žoge in blokado.

Myles Turner je bil najboljši pri gostih s 23 točkami, Pascal Siakam pa jih je dodal 19.

Jalen Brunson je v končnici v svojem svetu. Tudi Indiani je nasul čez 40 točk in za vodstvo New Yorka v zmagah z 1:0. FOTO: Sarah Stier/Getty Images Via Afp

»Lahko bi našteval o Brunsonu v nedogled, toda pri njem mi je všeč to, kako zelo je povezan z ekipo. Vse, kar ga zanima, je zmaga. In skrbi ga za soigralce, in na koncu, karkoli že potrebujemo, nam bo zagotovil,« je po zmagi dejal trener kratkohlačnikov Tom Thibodeau.

V noči na sredo bo na parket stopil tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki ga z Dallasom čaka uvodni obračun polfinala zahodne konference pri Oklahomi. Uvodno tekmo polfinala vzhodne konference bosta odigrala tudi Boston in Cleveland.