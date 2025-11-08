Nihče na zmage ne vpliva tako kot Nikola Jokić

Kdo je najboljši igralec na svetu, je tudi vprašanje košarkarskega prepričanja in naklonjenosti določenemu slogu igre. Tudi ljubitelji atletike in visokih skokov v tej igri z žogo pa priznavajo, da ima Nikola Jokić na igrišču nekaj več in to potrjuje tudi statistika. Med vsemi igralci v ligi prav Jokić, ko je na parketu, naredi največjo razliko.

Tekme petkovega večera v NBA so štele za medsezonski pokal, Denver je nujno potreboval zmago, proti oslabljenim Bojevnikom iz Golden Stata brez obolelega Stepha Curryja pa Jokića v najboljši izvedbi niti niso potrebovali. GS so odpihnili s 129:104, Jokić je dosegel 26 točk, 9 skokov in prav toliko asistenc, čeprav je na igrišču preživel manj kot pol ure.

S statistiko je v ekipnem športu težko izmeriti učinek posameznika, dobro pa vpliv igralca na moštvo pokaže stolpec +/-, ki pove, kako se moštvo odreže, ko je igralec na parketu. Ko igra Jokić, Denver nasprotnike nadigra za kar 19,9 točke, ko počiva, pa dvoboj Nuggets izgubljajo za 9,9 točke. To je največja razlika v ligi NBA, Denver je za skoraj 30 točk slabši od tekmecev, ko Big Honey počiva.

Najboljši igralci v NBA Igralec (moštvo) Na klopi Na parketu Nikola Jokić (Denver) -9,9 +19,9 Donovan Mitchell (Cleveland) -15,3 +12,2 James Harden (LA Clippers) -17,2 +2,3 Alperen Sengun (Houston) -2,3 +19 Josh Giddey (Chicago) -3,5 +7,6

Pri Denverju so v tej sezoni močno okrepili klop, a Jonas Valančiunas ni adekvatna zamenjava za Jokića, ki ima ligo v malem prstu. Njegove igre pa niso dovolj, da bi bil na novi lestvici lige NBA favorit za nagrado MVP, na prvo mesto so uvrstili Shaia Gilgeous-Alexandra, ki blesti z Oklahomo (9-1), drugi je Giannis Antetokounmpo, tretji pa Jokić.

Na četrtem mestu najdemo Luko Dončića, ki bi bil višje, če ne bi izpustil štirih tekem, peti je Victor Wembanyama. Francoz je na poraz proti Lakers odgovoril z zmago v teksaškem derbiju s Houstonom (121:110).

Dončić bo znova na delu jutri zjutraj (2.00), ko LA gostuje v Atlanti.

Liga NBA, izidi:

Boston Celtics - Charlotte Hornets 110:123

Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 148:114

Toronto Raptors - Atlanta Hawks 109:97

Detroit Pistons - Brooklyn Nets 125:107

Houston Rockets - San Antonio Spurs 110:121

Charlotte Hornets - Miami Heat 108:126

Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 104:118

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 110:126

Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 97:137

Golden State Warriors - Denver Nuggets 104:129

Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 132:101