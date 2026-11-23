Košarkarji Denver Nuggets so v severnoameriški ligi NBA dosegli tretjo zaporedno zmago. Na razburljivem gostovanju pri Chicago Bulls so po podaljšku slavili s kar 151:145, glavna junaka pa sta bila Nikola Jokić in Jamal Murray, ki sta skupaj dosegla kar 82 točk.

Srbski center je vpisal nov trojni dvojček s 37 točkami, 18 skoki in 11 asistencami, pri čemer je iz igre zadel 14 od 22 metov. Še učinkovitejši je bil Murray, ki je dosegel 45 točk in prispeval sedem asistenc. Dvojec je s skupno 82 točkami poskrbel za svoj drugi najboljši strelski dosežek na eni tekmi.

Denver je pred zadnjo četrtino vodil za deset točk, a so domači pripravili preobrat in izsilili napeto končnico. Po izgubljeni žogi Jokića je Josh Giddey izenačil na 131:131, srbski zvezdnik pa je nato zgrešil met za zmago.

V podaljšku so pobudo znova prevzeli gostje. Murray je zadel trojko, Jokić pa z atraktivno podajo čez celotno igrišče zaposlil Cama Johnsona in Denverju pomagal do odločilne prednosti.

Pri Chicagu je izstopal Giddey s 23 točkami, 14 skoki in kar 22 asistencami, s čimer je postavil osebni rekord. Buddy Hield je dodal 33 točk, Jalen Smith pa 26. Biki so s 25 zadetimi trojkami izenačili klubski rekord, a jim tudi to ni zadostovalo za zmago.

Denver ima po uspehu razmerje desetih zmag in petih porazov, naslednja preizkušnja pa ga čaka proti Dallasu v pokalu NBA.