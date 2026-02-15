  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Nikola Jokić zbodel Dončića: Poglej, kako si se zredil

Na tekmi zvezd v ligi NBA sta Nikola Jokić in Luka Dončić znova v ospredju, slovenski as je odgovarjal tudi na vprašanja nekdanjih tekmecev.
Luka Dončić je bil dobre volje ob druženju s sedmo silo in nekdanjimi tekmeci ter soigralci. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP
Luka Dončić je bil dobre volje ob druženju s sedmo silo in nekdanjimi tekmeci ter soigralci. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP
Nejc Grilc
15. 2. 2026 | 08:15
15. 2. 2026 | 08:52
1:50
V petek zvečer je Luka Dončić potrdil, da bo igral na tekmi zvezd, v soboto je bil del treninga, ki je bil bolj namenjen sproščenemu druženju in medijskim obveznostim. Na igrišču je Dončić Chrisu Haynesu najprej potrdil, da verjame, da zdravi Los Angeles Lakers po odmoru lahko igrajo veliko bolje in osvojijo tudi naslov, nato je sledil bolj zabaven del.

Tretjič najboljši s strgano tetivo, vodstvo lige NBA razmišlja o kazni

Ob prihodu v slačilnico ga je Nikola Jokić pozdravil po balkansko: »Poglej, kako si se zredil.« Luka se je le zasmejal, nato pa na novinarski konferenci v šali dejal: »Vedno imava omarici skupaj, kot da bi bila prijatelja, še huje, kot da bi bila brata.«

Druženje z mediji je bilo tokrat nekoliko drugačno, udeležili so se ga nekdanji soigralci. Tudi košarkar Ilirije Boban Marjanović je v Los Angeles prišel pozdravit balkanske kolege, DeMarcus Cousins pa je Dončića vprašal, če je možno doseči 100 točk na tekmo: »Enkrat sem dosegel 73 točk in bilo je zelo, zelo težko ... Rekel bi, da priti do 100 ni mogoče.«

Na tekmi zvezd bo skupaj z Jokićem, Victorjem Wembanyamo in ostalimi zvezdniki sveta Luka danes (23.00) izzval zvezdnike iz ZDA. Odprto vprašanje ostaja, kako resno bodo košarkarji vzeli izziv, vsaj francoski zvezdnik pa napoveduje tekmovalen večer.

