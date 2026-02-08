Nikolo Jokića primerjajo z Usainom Boltom, o Dončiću govoril tudi trener

Košarkarji Los Angeles Lakers so prišli do zmage, ki je bila proti oslabljenemu Golden Statu nujna, a hkrati trdo prigarana. Znova so se zanesli na v zadnjem času vse boljšo obrambo in Bojevnike premagali s 105:99. LeBron James je dosegel 20 točk in 10 asistenc, tudi lažje poškodovani Luka Dončić je bil nad videnem lahko navdušen. Ob zmagi nad Chicagom je Nikola Jokić skočil na drugo mesto večne lestvice po številu trojnih dvojčkov, zaostaja le še za Oscarjem Robertsonom.

Tekma z Golden Statom bi bila pravi derbi zahodne konference in dveh veteranskih ekip z veliko zgodovine, če ne bi manjkala Steph Curry in Dončić. Tako se je spremenila v revijo zgrešenih metov in napak, ki je na koncu pripadla domačim za 32. zmago v tej sezoni. Ključno vlogo je odigral James, Rui Hachimura je znova dobil večjo vlogo v napadu in prispeval 18 točk, Austin Reaves jih je s klopi v dobrih 25 minutah igre dodal 16.

Po tekmi je novinarje zanimalo tudi stanje poškodbe Luke Dončića, tako J.J. Redick kot Rob Pelinka pa sta prinesla dobre novice: gre le za blažjo poškodbo stegenske mišice, pregledi niso pokazali nič resnega, zato se bodo vsak dan sproti odločili, kakšno je stanje in če je Luka nared za igro. Vseeno utegne izpustiti še kakšno tekmo ta teden, Lakers čakajo še tri, preden odidejo na premor za tekmo zvezd, kjer bo Luka glavni akter, prejel je največ glasov med gledalci.

Noč pa je bila tudi v znamenju Nikole Jokića. Srbski center je zaradi poškodbe kolena manjkal mesec dni, nazaj je prišel v še boljši formi in ob zmagi Denverja nad Chicagom dosegel 22 točk, 14 skokov in neverjetnih 17 asistenc – vse to v dobrih treh četrtinah, na klop je ob gladki zmagi odšel po le 33 minutah igre.

Za velikana iz Somborja je bil to 182. trojni dvojček v rednem delu sezone, zavihtel se je pred Oscarja Robertsona na drugo mesto večne lestvice. Zdaj gleda le še v hrbet Russllu Westbrooku, ki je zbral 207 trojnih dvojčkov. Omenjeni trije košarkarji so doslej edini, ki so celotno sezono uspeli zaključiti s povprečjem trojnega dvojčka, torej vsaj 10 točk, skokov in asistenc na tekmo.

»Verjemite mi, ko bo končal kariero, bo kot Usain Bolt. To bo rekord, ki bo trajal zelo, zelo dolgo, še veliko takšnih večerov ima v sebi,« od soigralca pričakuje Jamal Murray. Jokić je tudi vodilni po trojnih dvojčkih, doseženih v treh četrtinah - zbral jih je že 78, Dončić je na tej lestvici tretji z 22 trojnimi dvojčki v 36 minutah igre.