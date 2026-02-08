  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Nikolo Jokića primerjajo z Usainom Boltom, o Dončiću govoril tudi trener

Košarkarji Los Angeles Lakers so brez Luke Dončića premagali Golden State Warriors s 105:99. Večer v ligi NBA je bil v znamenju Nikole Jokića.
Nikola Jokić letos lovi drugi šampionski prstan, Denver ima lepe možnosti, če bo moštvo kolikor toliko zdravo. V zadnjem obdobju imajo težave Cam Johnson, Aaron Gordon in Peyton Watson. FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters
Galerija
Nikola Jokić letos lovi drugi šampionski prstan, Denver ima lepe možnosti, če bo moštvo kolikor toliko zdravo. V zadnjem obdobju imajo težave Cam Johnson, Aaron Gordon in Peyton Watson. FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters
Nejc Grilc
8. 2. 2026 | 07:20
8. 2. 2026 | 08:28
4:16
A+A-

Košarkarji Los Angeles Lakers so prišli do zmage, ki je bila proti oslabljenemu Golden Statu nujna, a hkrati trdo prigarana. Znova so se zanesli na v zadnjem času vse boljšo obrambo in Bojevnike premagali s 105:99. LeBron James je dosegel 20 točk in 10 asistenc, tudi lažje poškodovani Luka Dončić je bil nad videnem lahko navdušen. Ob zmagi nad Chicagom je Nikola Jokić skočil na drugo mesto večne lestvice po številu trojnih dvojčkov, zaostaja le še za Oscarjem Robertsonom.

image_alt
Anthony Davis pomahal z belo zastavo, a Washington ne žaluje

Tekma z Golden Statom bi bila pravi derbi zahodne konference in dveh veteranskih ekip z veliko zgodovine, če ne bi manjkala Steph Curry in Dončić. Tako se je spremenila v revijo zgrešenih metov in napak, ki je na koncu pripadla domačim za 32. zmago v tej sezoni. Ključno vlogo je odigral James, Rui Hachimura je znova dobil večjo vlogo v napadu in prispeval 18 točk, Austin Reaves jih je s klopi v dobrih 25 minutah igre dodal 16. 

Po tekmi je novinarje zanimalo tudi stanje poškodbe Luke Dončića, tako J.J. Redick kot Rob Pelinka pa sta prinesla dobre novice: gre le za blažjo poškodbo stegenske mišice, pregledi niso pokazali nič resnega, zato se bodo vsak dan sproti odločili, kakšno je stanje in če je Luka nared za igro. Vseeno utegne izpustiti še kakšno tekmo ta teden, Lakers čakajo še tri, preden odidejo na premor za tekmo zvezd, kjer bo Luka glavni akter, prejel je največ glasov med gledalci.

Noč pa je bila tudi v znamenju Nikole Jokića. Srbski center je zaradi poškodbe kolena manjkal mesec dni, nazaj je prišel v še boljši formi in ob zmagi Denverja nad Chicagom dosegel 22 točk, 14 skokov in neverjetnih 17 asistenc – vse to v dobrih treh četrtinah, na klop je ob gladki zmagi odšel po le 33 minutah igre.

Za velikana iz Somborja je bil to 182. trojni dvojček v rednem delu sezone, zavihtel se je pred Oscarja Robertsona na drugo mesto večne lestvice. Zdaj gleda le še v hrbet Russllu Westbrooku, ki je zbral 207 trojnih dvojčkov. Omenjeni trije košarkarji so doslej edini, ki so celotno sezono uspeli zaključiti s povprečjem trojnega dvojčka, torej vsaj 10 točk, skokov in asistenc na tekmo.

»Verjemite mi, ko bo končal kariero, bo kot Usain Bolt. To bo rekord, ki bo trajal zelo, zelo dolgo, še veliko takšnih večerov ima v sebi,« od soigralca pričakuje Jamal Murray. Jokić je tudi vodilni po trojnih dvojčkih, doseženih v treh četrtinah - zbral jih je že 78, Dončić je na tej lestvici tretji z 22 trojnimi dvojčki v 36 minutah igre.

Liga NBA:
Brooklyn Nets - Washington Wizards 127:113
Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 106:112
San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 138:125
Orlando Magic - Utah Jazz 120:117
Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 119:126
Chicago Bulls - Denver Nuggets 120:136
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 105:99
Phoenix Suns - Philadelphia 76ers 103:109
Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 122:115
Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers 126:132

Košarka
Liga NBA

Anthony Davis pomahal z belo zastavo, a Washington ne žaluje

Po menjavi z Dallasom so pri Washingtonu potegnili pričakovano potezo in Anthonyja Davisa postavili na hladno do prihodnje sezone, ko bo morda bolj zdrav.
Nejc Grilc 7. 2. 2026 | 21:51
Preberite več
Košarka
Los Angeles Lakers

Iz Los Angelesa novice o Dončiću, brce so bile odveč

Košarkarji Los Angeles Lakers se bodo jutri zjutraj z Golden Statom pomerili brez Luke Dončića, ki je ušel hujši poškodbi zadnje stegenske mišice.
Nejc Grilc 7. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Košarka
Poškodba

Dončić ob zmagi Lakers po zgolj 16 minutah v bolečinah odšepal z igrišča

Slovenski as je pred poškodbo v 16 minutah nabral deset točk, štiri skoke in dve podaji.
6. 2. 2026 | 07:42
Preberite več
Košarka
Zanimiva okrepitev

Dončićevi dobili soigralca za posebne naloge (VIDEO)

K Los Angeles Lakers se iz Atlante seli Luke Kennard, ki zadene vsako drugo trojko.
5. 2. 2026 | 20:18
Preberite več
Zimski športi
Težave pred začetkom

Težave že pred odprtjem iger, naša tekačica na smučeh zapustila olimpijsko vas

Najboljša slovenska tekmovalka v teku na smučeh je zaradi bolezni dan pred prvo tekmo v Teseru zapustila olimpijsko prizorišče. Na delu bo tako le Neža Žerjav.
6. 2. 2026 | 15:50
Preberite več
Premium
Svet
Mednarodna politika

Pirc Musarjeva iskreno za Politico: Ursula von der Leyen nima pristojnosti

Slovenska predsednica meni, da bi moral biti evropski svet najmočnejši politični organ Evropske unije.
Pija Kapitanovič 6. 2. 2026 | 13:52
Preberite več
Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
7. 2. 2026 | 14:50
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Glasba in družba

Zakaj je Ljubljana klonila: harmonika, Fehtarji in Modrijani

Fanatično se gre zoperstavljati fanatizmom poenostavljanja, ki svet reducirajo na sosledja binarnosti.
7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Svet
Japonska

Hudo sneženje bi lahko vplivalo na udeležbo na volitvah

Japonsko ministrstvo za promet je sporočilo, da je bilo davi zaprtih 37 železniških prog in 58 trajektnih linij, odpovedanih pa je bilo 54 letov.
8. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Svet
Epsteinovi dokumenti

Škandal Epstein trese tudi Hrvaško: vpleten zdravnik, povezan z Billom Gatesom

Že na prvi strani Epsteinove oporoke se je namreč znašlo hrvaško ime: Boris Nikolić.
8. 2. 2026 | 08:21
Preberite več
Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Olimpijska prvakinja presenetila, po dveh letih bo prvič smučala v Cortini

Slovaška zvezdnica Petra Vlhova je zaradi hudih težav s poškodbami že dve leti odsotna, v Cortini pa bo vseeno branila zlato odličje v slalomu.
8. 2. 2026 | 08:09
Preberite več
Premium
Nedelo
Pogovor

Martina Ipša: Vsi imamo nekaj, kar nas omejuje ali spravlja v zadrego

S čim stand-up komik bolj pritegne pozornost, šokira publiko, z unikatnim humorjem ali novico, da je shujšal za 45 kilogramov?
Grega Kališnik 8. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Kulinarika
Odprta kuhinja

Nedeljsko kosilo: Svinjska rebra na kislem zelju – vse v enem pekaču

Sočna rebrca iz pečice na kislem zelju s krompirjem in hrustljavo kožo, popolna klasika za pustni čas.
Midva Kuhava 8. 2. 2026 | 07:55
Preberite več
Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Olimpijska prvakinja presenetila, po dveh letih bo prvič smučala v Cortini

Slovaška zvezdnica Petra Vlhova je zaradi hudih težav s poškodbami že dve leti odsotna, v Cortini pa bo vseeno branila zlato odličje v slalomu.
8. 2. 2026 | 08:09
Preberite več
Premium
Nedelo
Pogovor

Martina Ipša: Vsi imamo nekaj, kar nas omejuje ali spravlja v zadrego

S čim stand-up komik bolj pritegne pozornost, šokira publiko, z unikatnim humorjem ali novico, da je shujšal za 45 kilogramov?
Grega Kališnik 8. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Kulinarika
Odprta kuhinja

Nedeljsko kosilo: Svinjska rebra na kislem zelju – vse v enem pekaču

Sočna rebrca iz pečice na kislem zelju s krompirjem in hrustljavo kožo, popolna klasika za pustni čas.
Midva Kuhava 8. 2. 2026 | 07:55
Preberite več
