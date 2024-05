Jokić prispeval levji delež k zmagi Denverja in upravičil nagrado MVP

Košarkarji moštva New York Knicks so v drugem krogu končnice vzhodne konference lige NBA doma premagali Indiano Pacers s 121:91 in v seriji na štiri zmage prešli v vodstvo s 3:2. Le še zmago so od napredovanja v zahodni finale oddaljeni tudi Denver Nuggets, ki so pred svojimi navijači s 112:97 ugnali Minnesoto Timberwolves.

Newyorčani so v konferenčnega polfinala na vzhodu vnovič v prednosti. Po dveh domačih zmagah Kratkohlačnikov,je Indiana izid v zmagah poravnala na 2:2, Kratkohlačnike pa zdaj le še zmago loči od zaključnega dvoboja na vzhodu, v katerem so nazadnje igrali leta 2000.

Junak v Madison Square Gardnu je bil Jalen Brunson, ki je zbral 44 točk in sedem podaj. Še petič v tej končnici je Brunson presegel mejo 40 točk. Josh Hart je dodal 18 točk in 11 skokov, enako število točk je prispeval tudi Alec Burks, le točko manj je dosegel Deuce McBride.

»S soigralci je pripravljen deliti vse, kar je po mojem mnenju njegov najboljši del. Njegova igra je spektakularna. Takšen kot je kakor soigralec, kot vodja, takšni smo tudi mi. Velik met za velikim metom,« je trener newyorškega moštva Tom Thibodeau pohvalil svojega najboljšega igralca.

Kratkohačniki so tokrat Indiano nadigrali predvsem v skokih, Isaiah Hartenstein jih je pobral kar 17, od tega 12 v napadu. Indiano je z 22 točkami in osmimi skoki vodil Pascal Siakam, 16 točk je dodal Myles Turner, 13 pa Tyrese Haliburton.

Jalen Brunson (z žogo) je bil nerešljiva uganka za košarkarje Indiane. FOTO: Sarah Stier/AFP

Nikola Jokić dosegel kar 40 točk

V polfinalnem dvoboju zahodne konference med Minnesoto in Denverjem pa so branilci lovorike prvič povedli. Minnesota je v Koloradu za uvod dvakrat zmagala, a so Zlata zrna vrnila dvojni udarec na gostovanju. Prvaki so zdaj dosegli še prvo domačo zmago v tej seriji in so le korak oddaljeni od konferenčnega finala.

Levji delež k zmagi Denverja je prispeval srbski zvezdnik in najkoristnejši igralec lige Nikola Jokić, ki je dosegel 40 točk, 13 podaj in sedem skokov. Srbski as je postal šele drugi igralec v zgodovini lige, ki je v tekmi končnice dosegel 40 točk in deset podaj, brez da bi ob tem izgubil žogo. Tako je le še upravičil nagrado MVP.

Aaron Gordon je za Denver dodal 18 točk ob desetih skokih, po 16 točk sta dosegla še Jamal Murray in Kentavious Caldwell-Pope. Na drugi strani je bil s 23 točkami najuspešnejši Karl-Anthony Towns, po 18 sta jih prispevala Rudy Gobert (11 skokov) in Anthony Edwards (devet podaj).

»Hitro so nas odpisali, a ti fantje so pred letom dni osvojili naslov prvaka. V finalu lige smo šli v Miami in zmagali dve tekmi zaporedoma. Ta ekipa je vedno znova na preizkušnji, a smo vsakič našli način, kako rešiti vse, kar nam je bilo naloženo,« je o izkušnjah svoje ekipe dejal trener Denverja Michael Malone.