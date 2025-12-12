  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Nikola Jokić se je poigraval s Kralji

    V ligi NBA srbski košarkar Sacramentu nasul 36 točk za Denverjevo vrnitev pod vrh zahodne konference. Milwaukee brez Giannisa Antetokounmpa boljši od Bostona.
    Nikola Jokić (levo) v Maximu Raynaudu ni imel dostojnega tekmeca, Srbu sta do trojnega dvojčka zmanjkali le dve asistenci. FOTO: Thearon W. Henderson/Getty Images Via AFP
    Galerija
    Nikola Jokić (levo) v Maximu Raynaudu ni imel dostojnega tekmeca, Srbu sta do trojnega dvojčka zmanjkali le dve asistenci. FOTO: Thearon W. Henderson/Getty Images Via AFP
    Š. R., STA
    12. 12. 2025 | 07:55
    12. 12. 2025 | 07:56
    4:04
    A+A-

    Košarkarji moštva Denver Nuggets so ponoči slavili na gostovanju pri Sacramento Kings s 136:105 in se vrnili na drugo mesto zahodne konference lige NBA. Enak izkupiček, 16 zmag in šest porazov, imajo tretjeuvrščeni Houston Rockets, ki so doma tesno s 115:113 premagal Los Angeles Clippers.

    Srbski zvezdnik Nikola Jokić je v Sacramentu za četrto zaporedno zmago Denverja dosegel 36 točk in 12 skokov, za nov trojni dvojček pa sta mu zmanjkali dve podaji. Zablestel je z metom 14:16 iz igre in zadel oba poskusa z razdalje.

    Denver je tekmo odločil že v prvem polčasu, ki ga je dobil s 77:54, do konca pa je razlika še narasla. Za ekipo iz Kolorada je 21 točk dosegel Peyton Watson, pri Sacramentu pa so bili koši bolj razporejeni. Malik Monk jih je dosegel 18.

    Tesneje je bilo v Houstonu, kjer so Teksašani v končnici sicer povedli s 109:102 in 110:105, a je James Harden 37 sekund pred koncem izid poravnal na 110:110. Houston je imel obilo sreče v naslednjem napadu, kjer so se žoge po metih Alperenu Sengünu odbijale v roke in šele s petim metom v istem napadu je Amen Thompson zadel za +2.

    Isti igralec je nato zadel še prosti met. Sledila je hitra serija prekrškov, Sengün pa je z zadetima prostima metoma za 115:111 6,5 sekunde pred koncem poskrbel za neulovljive štiri točke naskoka. Sengün je dosegel 22 točk, 15 skokov, pet podaj in tekmecem ukradel štiri žoge, Jabari Smith Jr. je dosegel 18 točk, Kevin Durant pa je 13 od svojih 16 košev dal v tretji četrtini. Na drugi strani je bil najboljši s 33 točkami Hrvat Ivica Zubac, Kawhi Leonard jih je dosegel 24 in James Harden 22.

    Hrvaško-turškid voboj centrov je pripadel Ivici Zubcu (levo), a z,mage se je veselil Alperen Sengün. FOTO: Troy Taormina/Imagn Images Via Reuters Connect
    Hrvaško-turškid voboj centrov je pripadel Ivici Zubcu (levo), a z,mage se je veselil Alperen Sengün. FOTO: Troy Taormina/Imagn Images Via Reuters Connect

    Milwaukee Bucks so s 116:101 premagali Boston Celtics. Preobrat so zmogli v drugem delu. Milwaukee, ki je nastopil brez poškodovanega Giannisa Antetokounmpa, je v uvodu v drugi polčas svojo prednost dvignil na 71:60, a že po dobrih dveh minutah in pol je bil izid izenačen na 71:71. Sledil je tesen dvoboj, odločilen pa je bil bržkone delni izid Milwaukeeja 8:2 v zadnjem delu za vodstvo s 95:83 in kasneje trojka Bobbyja Portisa za 106:89 slabih sedem minut pred koncem.

    Kyle Kuzma je bil z 31 točkami najbolj razpoložen v sezoni, Portis je k zmagi dodal 27 tok in 10 skokov. Za Boston je Jaylen Brown dosegel 30 košev.

    New Orleans Pelicans pa so s 143:120 premagali Portland Trail Blazers. Zadnjo četrtino so gostitelji, pri katerih je šesterica igralcev dosegla dvomestno število košev, dobili s 15 točkami razlike in potrdili zmago. Za zmagovalce je 24 točk dosegel Trey Murphy III, za poražence Shaedon Sharpe 21.

    Los Angeles Lakers z Luko Dončićem, ki so v četrtek doživeli boleč poraz v domači dvorani s San Antoniom (119:132) ter ostali brez zaključnega dela pokalnega tekmovanja, naslednja tekma čaka v ponedeljek, ko bo ekipa iz Kalifornije gostovala v vročem Phoenixu v Arizoni.

     

     

       

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Prestopni rok v ligi NBA

    Zadnja priložnost za arhitekta Los Angeles Lakers

    Poraz proti San Antoniu je znova razgalil luknje v obrambi Los Angeles Lakers. Niz tekem z vsaj 30 točkami je Luka Dončić podaljšal na 9.
    Nejc Grilc 11. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Lakers – Spurs

    Luka Dončić polnil koš, LeBron James zabijal kot mladenič

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v četrtfinalu pokala NBA zanesljivo izgubili proti San Antoniu s 119:132. Luka Dončić je dosegel 35 točk.
    Nejc Grilc 11. 12. 2025 | 03:40
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Še drugič oče

    Luka Dončić: Po upokojitvi bom varnostnik

    Slovenski as je po rojstvu hčerke na svoje športne copate tokrat zapisal črki G in O (Gabriela in Olivia) in narisal srce.
    8. 12. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba v dolgotrajni oskrbi

    Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

    Več kot 600 uporabnikov je prejemanje storitve po 1. juliju prekinilo, tudi zaradi neupravičenega strahu pred plačevanjem storitve.
    Andreja Žibret 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    NBANikola JokićSacramento KingsHouston RocketsLuka DončićGiannis AntetokounmpoMilwaukee BucksDenver Nuggets

