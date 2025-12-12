Nikola Jokić se je poigraval s Kralji

Košarkarji moštva Denver Nuggets so ponoči slavili na gostovanju pri Sacramento Kings s 136:105 in se vrnili na drugo mesto zahodne konference lige NBA. Enak izkupiček, 16 zmag in šest porazov, imajo tretjeuvrščeni Houston Rockets, ki so doma tesno s 115:113 premagal Los Angeles Clippers.

Srbski zvezdnik Nikola Jokić je v Sacramentu za četrto zaporedno zmago Denverja dosegel 36 točk in 12 skokov, za nov trojni dvojček pa sta mu zmanjkali dve podaji. Zablestel je z metom 14:16 iz igre in zadel oba poskusa z razdalje.

Denver je tekmo odločil že v prvem polčasu, ki ga je dobil s 77:54, do konca pa je razlika še narasla. Za ekipo iz Kolorada je 21 točk dosegel Peyton Watson, pri Sacramentu pa so bili koši bolj razporejeni. Malik Monk jih je dosegel 18.

Tesneje je bilo v Houstonu, kjer so Teksašani v končnici sicer povedli s 109:102 in 110:105, a je James Harden 37 sekund pred koncem izid poravnal na 110:110. Houston je imel obilo sreče v naslednjem napadu, kjer so se žoge po metih Alperenu Sengünu odbijale v roke in šele s petim metom v istem napadu je Amen Thompson zadel za +2.

Isti igralec je nato zadel še prosti met. Sledila je hitra serija prekrškov, Sengün pa je z zadetima prostima metoma za 115:111 6,5 sekunde pred koncem poskrbel za neulovljive štiri točke naskoka. Sengün je dosegel 22 točk, 15 skokov, pet podaj in tekmecem ukradel štiri žoge, Jabari Smith Jr. je dosegel 18 točk, Kevin Durant pa je 13 od svojih 16 košev dal v tretji četrtini. Na drugi strani je bil najboljši s 33 točkami Hrvat Ivica Zubac, Kawhi Leonard jih je dosegel 24 in James Harden 22.

Hrvaško-turškid voboj centrov je pripadel Ivici Zubcu (levo), a z,mage se je veselil Alperen Sengün. FOTO: Troy Taormina/Imagn Images Via Reuters Connect

Milwaukee Bucks so s 116:101 premagali Boston Celtics. Preobrat so zmogli v drugem delu. Milwaukee, ki je nastopil brez poškodovanega Giannisa Antetokounmpa, je v uvodu v drugi polčas svojo prednost dvignil na 71:60, a že po dobrih dveh minutah in pol je bil izid izenačen na 71:71. Sledil je tesen dvoboj, odločilen pa je bil bržkone delni izid Milwaukeeja 8:2 v zadnjem delu za vodstvo s 95:83 in kasneje trojka Bobbyja Portisa za 106:89 slabih sedem minut pred koncem.

Kyle Kuzma je bil z 31 točkami najbolj razpoložen v sezoni, Portis je k zmagi dodal 27 tok in 10 skokov. Za Boston je Jaylen Brown dosegel 30 košev.

New Orleans Pelicans pa so s 143:120 premagali Portland Trail Blazers. Zadnjo četrtino so gostitelji, pri katerih je šesterica igralcev dosegla dvomestno število košev, dobili s 15 točkami razlike in potrdili zmago. Za zmagovalce je 24 točk dosegel Trey Murphy III, za poražence Shaedon Sharpe 21.

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem, ki so v četrtek doživeli boleč poraz v domači dvorani s San Antoniom (119:132) ter ostali brez zaključnega dela pokalnega tekmovanja, naslednja tekma čaka v ponedeljek, ko bo ekipa iz Kalifornije gostovala v vročem Phoenixu v Arizoni.