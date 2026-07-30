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Košarka

Nikola Jokić v Srbiji postaja nepremagljiv, z odzivom navdušil (VIDEO)

Poletje Nikola Jokić preživlja v domovini, kjer je v ospredju njegova ljubezen do konjev. Eden od njegovih konj je zmagal na največjem tekmovanju v Srbiji.
Jokić se v Srbiji znova odlično zabava. FOTO: Stephen Maturen/AFP
Galerija
Jokić se v Srbiji znova odlično zabava. FOTO: Stephen Maturen/AFP
N. Gr.
30. 7. 2026 | 10:20
2:28
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Za Nikolo Jokića poletje znova mineva v znamenju konjskih dirk. Zvezdnik Denver Nuggets je konec tedna v Subotici znova slavil, potem ko je njegovo kasaško moštvo na tradicionalni dirki Dužijanca osvojilo prvo mesto. Posnetki navdušenega Jokića, ki je po prihodu v cilj objemal voznika, skakal od veselja in odprl penino, so hitro obkrožili družbena omrežja.  

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Za razliko od zadržanega odziva po številnih košarkarskih uspehih je bil Srb tudi tokrat zelo čustven. Po podelitvi pokala je skupaj z družino proslavil zmago, v naročje vzel otroka Ognjeno in Ignjata ter zmagovalni pokal dvignil pred navijači. Tradicionalno je sledilo tudi dvigovanje sulkija z voznikom Vladimirom Pribićem, s katerim Jokić že vrsto let sodeluje.  

»To je velika zmaga za nas na tako pomembni dirki, kot je Dužijanca. Pričakovali smo še močnejšo konkurenco, tudi iz tujine, saj si ta dirka to zasluži. Veseli me, da je pokal ostal v Somboru. Z Vladom Pribićem odlično sodelujeva, prav zaradi njega sem vzljubil ta šport. Čudoviti občutki so in upam, da še dolgo ne bodo minili,« je po dirki dejal trikratni najkoristnejši igralec lige NBA.  

Jokićeva strast do kasaštva že dolgo ni skrivnost. Košarkar po vsaki sezoni večino prostega časa preživi v rodnem Somboru, kjer se posveča svoji konjušnici Dream Catcher. Lani je podobno burno proslavil zmago na isti prireditvi, posnetki njegovega veselja pa so bili po svetu celo bolj odmevni kot slavje ob osvojitvi naslova prvaka lige NBA leta 2023.  

Bolj mirno je medtem v Koloradu, kjer za razliko od Los Angeles Lakers Luke Dončića poletje poteka veliko bolj mirno. Celo preveč mirno, moštva okrog Jokića vodstvu ni uspelo okrepiti in srbski center bo v prihodnji sezoni težko znova konkuriral za naslov prvaka.

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