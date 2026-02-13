Trenerju ni bilo jasno, kakšno jakno je oblekel Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so brez Luke Dončića, ki je zaradi poškodovane stegenske mišice obsedel na klopi, dobili tekmo proti njegovi nekdanji ekipi. Dallas brez Cooperja Flagga je izgubil še devetič zapored, tokrat so bili Lakers boljši s 124:104. LeBron James je lovil zgodovino, z 41 leti in 43 dnevi je postal najstarejši košarkar s trojnim dvojčkom v ligi NBA.

James je ob zanesljivi zmagi dosegel 28 točk, 10 skokov in 12 asistenc: »Nekaj posebnega je, da pri teh letih še lahko igram na tako visoki ravni. Zelo vesel sem, da lahko šprintam z najstniki in 20-letniki.« Izkazal se je tudi Rui Hachimura z 21 točkami, Lakers so prišli do 33. zmage v sezoni.

Za zanimiv trenutek sta poskrbela tudi Dončić in J. J. Redick na klopi. Med minuto odmora je trener pristopil k Luki in ga začel dražiti glede njegove jakne. »Kakšna jakna to sploh je? Ni bomber jakna, ni delavska jakna. Je pa zelo lepa,« je Redick dražil Dončića, ki je na provokacije odgovoril le z nasmeškom. Na tekmi, ki je bila hitro odločena, sta imela poškodovani zvezdnik in trener dovolj časa tudi za to.

LeBron pa tokrat ni bil glavna zgodba večera, ta čast je pripadla Nikoli Topiću. Odličnega srbskega organizatorja igre je spomladi leta 2024 kot 12. na naboru izbrala Oklahoma, Topić pa si je pred draftom poškodoval koleno in izpustil celotno lansko sezono. Nato ga je čakal še hujši udarec, oktobra so mu diagnosticirali raka na modih.

Topić je prestal operacijo in tri kroge kemoterapije, štiri mesece po trenutku, ko se mu je življenje postavilo na glavo, pa debitiral na tekmi lige NBA. V igro je ob porazu Oklahome proti Milwaukeeju (93:110) vstopil ob koncu prve četrtine in na začetku druge dosegel tudi svoj prvi in zaenkrat edini koš kariere v ligi NBA. Dobil je glasen aplavz občinstva, zgodba Topića je ena najlepših in tudi pretresljivih v ligi.

»Zanj in za vse nas je to nekaj posebnega, v življenju je prestal že mnogo zahtevnih stvari, je odličen fant, ki si želi le igrati košarko. Je šele na poti do prave pripravljenosti za tekme lige NBA, a to sploh ni pomembno, nič nismo pričakovali od njega. Zelo vesel sem, da smo ga lahko poslali v igro,« je po tekmi povedal trener Oklahome Mark Daigneault.

Zdaj se liga NBA odpravlja na odmor, ki bo trajal teden dni, vmes bo v Los Angelesu vikend zvezd. Za zdaj še ni jasno, če bo Luka v nedeljo zvečer nastopil na tekmi, ali pa bo premor izkoristil, da poškodbo mišice pozdravi do konca.

Liga NBA:

Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks 93:110

Utah Jazz - Portland Trail Blazers 119:135

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 124:104