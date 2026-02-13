  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Trenerju ni bilo jasno, kakšno jakno je oblekel Luka Dončić

Srbski organizator igre Nikola Topić je imel na začetku kariere v ligi NBA izjemno smolo, v noči na petek pa je debitiral v najboljši ligi. Zmaga Los Angelesa.
Luka Dončić je dvoboj spremljal s klopi. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
Galerija
Luka Dončić je dvoboj spremljal s klopi. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
Nejc Grilc
13. 2. 2026 | 07:15
13. 2. 2026 | 08:11
3:44
A+A-

Košarkarji Los Angeles Lakers so brez Luke Dončića, ki je zaradi poškodovane stegenske mišice obsedel na klopi, dobili tekmo proti njegovi nekdanji ekipi. Dallas brez Cooperja Flagga je izgubil še devetič zapored, tokrat so bili Lakers boljši s 124:104. LeBron James je lovil zgodovino, z 41 leti in 43 dnevi je postal najstarejši košarkar s trojnim dvojčkom v ligi NBA.

image_alt
Kevin Durant usmeril puščice proti Dončiću: Leži na tleh in meče s sredine

James je ob zanesljivi zmagi dosegel 28 točk, 10 skokov in 12 asistenc: »Nekaj posebnega je, da pri teh letih še lahko igram na tako visoki ravni. Zelo vesel sem, da lahko šprintam z najstniki in 20-letniki.« Izkazal se je tudi Rui Hachimura z 21 točkami, Lakers so prišli do 33. zmage v sezoni.

Za zanimiv trenutek sta poskrbela tudi Dončić in J. J. Redick na klopi. Med minuto odmora je trener pristopil k Luki in ga začel dražiti glede njegove jakne. »Kakšna jakna to sploh je? Ni bomber jakna, ni delavska jakna. Je pa zelo lepa,« je Redick dražil Dončića, ki je na provokacije odgovoril le z nasmeškom. Na tekmi, ki je bila hitro odločena, sta imela poškodovani zvezdnik in trener dovolj časa tudi za to.

LeBron pa tokrat ni bil glavna zgodba večera, ta čast je pripadla Nikoli Topiću. Odličnega srbskega organizatorja igre je spomladi leta 2024 kot 12. na naboru izbrala Oklahoma, Topić pa si je pred draftom poškodoval koleno in izpustil celotno lansko sezono. Nato ga je čakal še hujši udarec, oktobra so mu diagnosticirali raka na modih.

Topić je prestal operacijo in tri kroge kemoterapije, štiri mesece po trenutku, ko se mu je življenje postavilo na glavo, pa debitiral na tekmi lige NBA. V igro je ob porazu Oklahome proti Milwaukeeju (93:110) vstopil ob koncu prve četrtine in na začetku druge dosegel tudi svoj prvi in zaenkrat edini koš kariere v ligi NBA. Dobil je glasen aplavz občinstva, zgodba Topića je ena najlepših in tudi pretresljivih v ligi.

»Zanj in za vse nas je to nekaj posebnega, v življenju je prestal že mnogo zahtevnih stvari, je odličen fant, ki si želi le igrati košarko. Je šele na poti do prave pripravljenosti za tekme lige NBA, a to sploh ni pomembno, nič nismo pričakovali od njega. Zelo vesel sem, da smo ga lahko poslali v igro,« je po tekmi povedal trener Oklahome Mark Daigneault.

Zdaj se liga NBA odpravlja na odmor, ki bo trajal teden dni, vmes bo v Los Angelesu vikend zvezd. Za zdaj še ni jasno, če bo Luka v nedeljo zvečer nastopil na tekmi, ali pa bo premor izkoristil, da poškodbo mišice pozdravi do konca.

Liga NBA:

Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks 93:110
Utah Jazz - Portland Trail Blazers 119:135
Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 124:104

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Tekma zvezd

Kevin Durant usmeril puščice proti Dončiću: Leži na tleh in meče s sredine

Luka Dončić bo izpustil še četrto zaporedno tekmo zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice, tekmo proti Dallasu bo pospremil kot gledalec.
Nejc Grilc 12. 2. 2026 | 09:39
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA Europe

Luka Dončić v poslovnih vodah: kupil je italijansko moštvo, želi v NBA

Slovenski košarkarski zvezdnik in nekdanji menedžer Dallasa Donnie Nelson sta zbrala skupino investitorjev, ki je kupila moštvo Vanoli Basket Cremona.
Nejc Grilc 11. 2. 2026 | 07:40
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Lakers brez Dončića in ostalih zvezdnikov nemočni proti Wembanyami

Košarkarji Los Angeles Lakers so brez vseh največjih zvezdnikov visoko klonili proti San Antonio Spurs, za katere je izvrstno igral Victor Wembanyama.
11. 2. 2026 | 07:07
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA Europe

Ekspanzivna ameriška politika dodatno škoduje Evropi

Liga NBA se pripravlja na širitev in ustanovitev evropske lige, ki bo osiromašila tekmovanja na stari celini.Več ekip za Dončića prej dobra kot slaba novica.
Nejc Grilc 11. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Košarkarski pretep

Pretep vseh pretepov v ligi NBA je umirila šele policija

Košarkarji Detroita so bili na tekmi s Charlottom vmešani v pretep ne le sezone, temveč zadnjih nekaj let. Bili so tudi del najbolj črnega dneva lige NBA.
Nejc Grilc 10. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Benjamin Šeško – fenomen, ki spominja na Cristiana Ronalda

V Manchestru slovenski napadalec navdušuje z goli, delovno etiko, ki ji ni para, in špartanskim življenjem. Z nakupom hiše požel veliko pozornosti.
Nejc Grilc 12. 2. 2026 | 05:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Portorož

Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
Preberite več

Več iz teme

košarkaLiga NBANikola TopićLeBron JamesLos Angeles LakersLuka DončićDallas MavericksOklahoma City Thunderrak na modih

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

Uefa zrušila nov rekord, kaj pravi Aleksander Čeferin?

V Belgiji spravili pod streho zadnji kongres Uefe pred naslednjim, ko bodo delegati izbrali predsednika za obdobje 2027–2031.
Jernej Suhadolnik 13. 2. 2026 | 06:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Horoskop

Dnevni horoskop za petek, 13. februar 2026

Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje?
Delo UI 13. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Karikatura
Karikatura

Dobrodošli

Srednje šole bodo danes in jutri odprle vrata bodočim dijakom.
Marko Kočevar 13. 2. 2026 | 05:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prihodnost slovenskega trenerja po škandalu z alkoholom pod velikim vprašajem

Glavni trener finske reprezentance v smučarskih skokih Igor Medved je moral zaradi incidenta, povezanega z alkoholom, nemudoma zapustiti olimpijske igre.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Danes na olimpijskih igrah (13. februar): Nova bitka za Jakova Faka

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope v več panogah in disciplinah.
13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Karikatura
Karikatura

Dobrodošli

Srednje šole bodo danes in jutri odprle vrata bodočim dijakom.
Marko Kočevar 13. 2. 2026 | 05:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prihodnost slovenskega trenerja po škandalu z alkoholom pod velikim vprašajem

Glavni trener finske reprezentance v smučarskih skokih Igor Medved je moral zaradi incidenta, povezanega z alkoholom, nemudoma zapustiti olimpijske igre.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Danes na olimpijskih igrah (13. februar): Nova bitka za Jakova Faka

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope v več panogah in disciplinah.
13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo