Niti izjemni Dragić ni mogel preprečiti poraza Vročice (VIDEO)

Ljubljana – Košarkarji moštva Miami Heat so še tretjič zapored parket v ligi NBA zapustili sklonjenih glav, potem ko so morali v gosteh premoč priznati tudi igralcem kluba Portland Trail Blazers (109:115). Novega neuspeha Vročice ni mogel preprečiti niti dolgoletni slovenski reprezentant, ki je bil najboljši strelec Miamija.Izkušeni Ljubljančan, ki je tekmo vnovič začel s klopi, je v 31 minutah zbral 27 točk (prosti meti: 6:7, za dve: 3:7, za tri: 5:13). Za nameček je v statistiko vpisal še sedem asistenc, štiri skoke in eno ukradeno žogo, dve pa je izgubil.Za goste, ki so nastopili brezin, je prvič zaigral, ki je bil med letoma 2013 in 2019 član (šampionske) zasedbe Golden State Warriors. Toda ob ognjenem krstu v Miamijevem dresu ni ravno blestel, saj je v 23 minutah dosegel vsega dve točki.Največ zaslug, da je zmaga ostala doma, je imel, ki je bil s 33 točkami najboljši strelec tekme v Portlandu. Več kot dvajset sta jih za gostitelje nanizala tudi(22) in(21).– Atlanta Hawks : New York Knicks 140:135 – po podaljšku, Philadelphia 76ers : Chicago Bulls 118:111, Washington Wizards : Memphis Grizzlies 99:106, Houston Rockets : Utah Jazz 113:114, Cleveland Cavaliers : Los Angeles Clippers 92:133.