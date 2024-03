Niti razpoloženi Dončić ni mogel preprečiti Dallasovega poraza v Bostonu

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so z Luko Dončićem na čelu doživeli še tretji poraz na zadnjih štirih tekmah v ligi NBA, potem ko so morali v gosteh s 110:138 priznati premoč favoriziranim igralcem kluba Boston Celtics. Kelti so vodili pravzaprav vso tekmo in zasluženo slavili še deseto zaporedno zmago.

Neuspeha Teksašanov ni mogel preprečiti niti slovenski zvezdnik, ki je vpisal drugi zaporedni trojni dvojček in že 12. v tej sezoni. V 37 minutah je 25-letni Ljubljančan dosegel prav toliko točk (prosti meti 6:8, za dve: 11:16, za tri: 3:9), poleg tega je v statistiko vpisal še ducat skokov in enajst asistenc. Kyrie Irving (z metom iz igre 9:23) in P. J. Washington (7:16) sta dodala 19 oziroma 17 točk.

Jayson Tatum je bil najbolj učinkovit pri Keltih. FOTO: Brian Fluharty/AFP

V domači zasedbi je bil z 32 točkami najbolj učinkovit Jayson Tatum (za dve: 5:10, za tri: 5:9), medtem ko je Jaylen Brown k zmagi prispeval 25 točk. Le točko manj je zbral latvijski velikan Kristaps Porzingis. Nekdanji Dončićev soigralec pri Dallasu je zadel tudi štiri trojke (iz osmih poskusov). Kar sedem košarkarjev Bostona je preseglo dvomestno število točk, pri gostih pa je to uspelo peterici.

Naslednjo tekmo bodo Dončić & Co. odigrali že jutri, ko bodo ob 19. uri po srednjeevropskem času gostili Philadelphio 76ers.