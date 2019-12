Nocojšnji nastop Dončića po grdem padcu še pod vprašajem

Nastop slovenskega košarkarskega zvezdnikana nocojšnji tekmi Dallasa v gosteh proti Oklahoma City Thunderju je vprašljiv. Novinar ameriške mreže ESPNporoča, da ima 20-letni Slovenec po padcu na tekmi proti ekipi Los Angeles Lakers zvin levega zapestja ter udarnine po hrbtu, tako njegov kot nastopje pod vprašajem.Bolečine so posledica Dončićevega padca po osebni napakiv drugi četrtini nedeljske tekme proti ekipi Los Angeles Lakers, ko je slovenski zvezdnik z velike višine grdo padel na hrbet in se udaril tudi v glavo.Dončić je sicer moral z igrišča, a se je po opravljenem zdravniškem postopku vrnil na parket in bil tudi na svoji jubilejni stoti tekmi v severnoameriški ligi NBA prvi strelec moštva iz Teksasa, saj je v 30 minutah dosegel 19 točk.»Bilo je grozljivo. Padel sem na hrbet, udaril sem se v glavo in komolec, a je bilo potem v redu,« je Dončić povedal po gostovanju v Los Angelesu.Na zadnji tekmi Dallasa v letu 2019, ki bo v noči na sredo po srednjeevropskem času, naj bi manjkal tudi Hardaway mlajši, ki ima poškodovano mišico.