FOTO:Nov Dončićev šov ni bil dovolj, Dallas se je poslovil od končnice

Ljubljana – Košarkarji moštva Dallas Mavericks so se na krilih vnovič izjemno razpoloženegana šesti tekmi uvodnega kroga končnice v ligi NBA dobro upirali igralcem favoriziranega kluba Los Angeles Clippers, vendar niso mogli preprečiti četrtega poraza. Z njim so Teksašani končali sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.Slovenski čudežni deček je bil znova najboljši strelec Dallasa in tekme. V 42 minutah je dosegel 38 točk (prosti meti: 4:8, za dve: 11:19, za tri: 4:9). Ob tem je v statistiko vpisal še po devet skokov in asistenc, eno ukradeno žogo, pet pa jih je izgubil.Več kot deset točk sta ob odsotnosti latvijskega centraza Teksašane prispevala le še Američana(16) in(10). Srbski velikanje zbral osem točk.Za zasedbo iz Los Angelesa je največ točk (33) spet dosegel prvi zvezdnik(z metom iz igre 14:23), po petnajst pa sta jih za zmago in napredovanje v drugi krog končnice dodalain hrvaški reprezentantZnova je sicer prišlo tudi do »kratkega stika« medin Dončićem, po katerem je krajšo potegnil 30-letni Američan, ki je moral po prekršku nad devet let mlajšim Ljubljančanom že v 11. minuti v slačilnico. Dončić je po Morrisovem grobem oviranju za hip izgubil živce in je hotel celo obračunati s tekmecem, vendar pa mu je to še pravočasno preprečil soigralec Boban Marjanović.