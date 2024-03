Nov rekord, tudi na evroligaškem parketu je padla 50-ica

Na tekmi med Fenerbahčejem in berlinsko Albo ni bilo nobenega dvoma o zmagovalcu, kljub končnemu izidu 103:68 pa so navijači imeli razlog, da ostanejo v dvorani. Nigel Hayes-Davis, 29-letni košarkar Fenerbahčeja, se je podal na lov za rekordom in kot prvi v zgodovini evrolige dosegel 50 točk.

29-letnik je že v prvi četrtini dosegel 18 točk, nato pa do polčasa le še tri in nič ni izgledalo, da bi lahko padel mejnik Shana Larkina, ki je 29. novembra 2019 za Efes proti Bayernu dosegel 49 točk. Pred zadnjo četrtino je bil Hayes-Davis pri 36 točkah, tekma je bila odločena, a je v zadnjem delu kljub temu igral do konca in lovil rekordno znamko.

»Pred sezono sem si kot enega od ciljev postavil tudi strelski rekord. Pred tokratno tekmo sem prijateljem napisal, da čutim, da bi to lahko bila posebna tekma, v slogu Dejounteja Murrayja, z veliko meti. Seveda nisem vedel, da bi lahko podrl rekord, a so tudi soigralci sodelovali in mi pomagali pri pripravi metov, tako da se je izšlo. Velika čast je biti rekorder, zelo sem ponosen nase,« je po tekmi dejal Hayes-Davis.

Trenerju Fenerbahčeja Šarunasu Jasikevičiusu so v zadnji četrtini tako navijači kot predstavnik za stike z javnostjo prigovarjali, naj pusti Hayes-Davisa v igri, sicer zelo odločni (občasno tudi trmoglavi) Šaras je popustil in padel je nov evroligaški rekord.