Nov šok za Los Angeles Lakers, mesec dni bo odsoten drugi najboljši strelec

Eden stebrov obrambe košarkarske ekipe Los Angeles Lakers Austin Reaves bo zaradi poškodbe leve mečne mišice z igrišč odsoten najmanj en mesec, je poročala medijska mreža ESPN. Poškodba Reavesa je nov udarec za jezernike, za katere igra slovenski zvezdnik v severnoameriški ligi NBA Luka Dončić.

Košarkarji Lakers z Dončićem v svojih vrstah bodo niz treh zaporednih porazov skušali prekiniti v ponedeljek proti zadnjeuvrščeni ekipi zahodne konference Sacramento Kings.

Na zadnji tekmi proti gostom iz Teksasa Houston Rockets (96:119) je Reaves igral le v prvem polčasu, nato pa zaradi poškodbe mečne mišice zapustil igrišče. Sedemindvajsetletni Američan je v petek opravil preiskavo z magnetno resonanco, ki je potrdila sume, da gre za poškodbo – nateg mišice v nogi.

Zdravniška ekipa jezernikov bo po štirih tednih prisilnega počitka znova ocenila njegovo stanje, ali se je sposoben znova vrniti pod obroča.

Reaves je pred kratkim izpustil tri tekme zaradi blagega natega mečne mišice v levi nogi. Po poškodbi se je vrnil proti Phoenix Suns, ko je v 22 minutah s klopi dosegel 17 točk, nato je začel tudi tekmo proti Houstonu.

Poškodba je prišla v neprimernem času za Reavesa in jezernike.

To je njegova boljša sezona v karieri, ko je dosegal osebne rekorde v točkah (26,6), podajah (6,3) in skokih (5,2) na tekmo, zaradi česar se ga je omenjalo tudi kot kandidata za prvo tekmo vseh zvezd – All Star NBA.

Los Angeles je trenutno zapadel v manjšo rezultatsko krizo. Trener kalifornijske zasedbe JJ Redick je po treh zaporednih porazih kritiziral napore ekipe.

Jezerniki so z dosežkom 19-10 v zmagah in porazih trenutno na četrtem mestu razvrstitve zahodne konference.

Lakers do 26. januarja, ko naj bi se vrnil Reaves, čaka 15 tekem, vključno s tekmami z nekaterimi najboljšimi ekipami lige NBA, kot so Detroit Pistons, San Antonio Spurs in Denver Nuggets.