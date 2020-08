Nov trojni dvojček Dončića, a tokrat s srečnim koncem

Orlando – V tretjem nastopu v »mehurčku« v Orlandu in drugi tekmi s podaljškom po nadaljevanju lige NBA je košarkarjem Dallasa le uspelo. Po porazih s Houstonom in Phoenixom so dočakali prvo zmago v Disneyevem kompleksu. Po 53 minutah igre so ugnali Sacramento, do tedaj 12. zasedbo v zahodni konferenci, s 114:110.



Prvo ime dvoboja je bil Luka Dončić. V igri je prebil 44 minut, največ med vsemi, in jih bogato izkoristil. Dosegel je 34 točk (met za dve 10:18, za tri 2:6, prosti meti 8:11), dodal pa 12 asistenc in kar 20 skokov, dva več od njegovega dotedanjega rekorda v elitni ameriški ligi z gostovanja v New Orleansu 3. decembra lani. Poleg Ljubljančana sta se pri Dallasu izkazala še Kristaps Porzingis in Tim Hardaway s po 22 točkami, pri Sacramentu sta izstopala branilca De'Aaron Fox (28) in Buddy Hield (21).



Moštvi sicer nista blesteli. Teksašani so zaostajali domala vso tekmo, tudi z 11 točkami razlike, a so prišli do zmage s 36,7-odstotnim metom iz igre (za tri 9:41) in 17 izgubljenimi žogami; prevladovali so pri skokih z 61:47. Poraženci so izkoristili 41,3 odstotka metov (za tri 16:43), vendar so si prislužili zelo malo prostih metov (8:12) v primerjavi z Dallasom (39:50). Pri Sacramentu je bil že kar tragičen primer Srb Bogdan Bogdanović, saj je dosegel le tri točke s klavrnim metom iz igre 1:15.