FOTO:Nov trojni dvojček Dončića, s tribune vzkliki »MVP«

Znova je bil igralec tekme. FOTO: AFP



Izidi

Košarkarji Dallasa so v severnoameriški košarkarski ligi NBA s 118:110 premagali Chicago Bulls, znova pa je bil igralec tekme, ki je dosegel že 11. trojni dvojček v sezoni – 38 točk, 11 skokov in deset podaj.Dončić je bil posebej razigran v tretji četrtini, ko je dosegel kar 21 točk in s tribun se je znova slišalo navijanje »MVP«, s čimer so navijači hoteli poudariti, da je trenutno najboljši igralec v ligi.Gostitelji so v uvodu povedli z 8:0 in v prvem delu je razlika narasla že na +10. V drugi četrtini pa so se gostje iz Chicaga dokončno prebudili in prvič povedli pri 46:45 ter kasneje s 50:47. Po štirih zaporednih točkah Dončića pa je znova vodil Dallas, ki je odšel na odmor s šestimi točkami prednosti.V tretjem delu je sledila »simultanka« Dončića. Tekma je bila odločena pet minut pred koncem, ko je Dallas ušel na 106:92, velik aplavz pa je Dončić na koncu požel tudi za koš za 118:105.Dwight Powell je k zmagi Dallasa dodal 16 točk, na igrišče pa se je vrnil tudi, ki je dosegel točko manj. Pri gostih je bil najbolj učinkovit Lauri Markkanen s 26 koši.Denver je s 123:115 ugnal Atlanto.ni dobil priložnosti, zgodovino pa je pisal Srb Nikola Jokić, ki je dosegel strelski rekord in Atlanti nasul kar 47 točk. Prejšnji osebni rekord je postavil novembra 2017, ko je Brooklynu nasul 41 točk. Gre tudi za rekord košarkarjev, ki prihajajo z območja nekdanje skupne države. Pred tem sta po 44 točk dosegla Dražen Petrović in Bojan Bogdanović. Za Atlanto jedosegel 29 točk.Oba zvezdnika, Dončić in Jokić, bosta imela dan odmora, nato pa sledi medsebojni spopad razpoloženih košarkarjev, saj Denver prihaja v Dallas. V akciji bo tudi, ki ga čaka gostovanje pri Indiani.Charlotte Hornets - Indiana Pacers 104:115Orlando Magic - Brooklyn Nets 101:89Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder 120:113Washington Wizards - Boston Celtics 99:94Atlanta Hawks - Denver Nuggets 115:123(Vlatka Čančarja ni bilo v kadru Denverja)New Orleans Pelicans - Utah Jazz 126:128Dallas Mavericks - Chicago Bulls 118:110(Luka Dončić 34 minut, 38 točk, 11 skokov, 10 podaj za Dallas)San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 126:104Sacramento Kings - Golden State Warriors 111:98