Nov veličasten večer slovenskega asa

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so dosegli novo pomembno zmago, naš as Luka Dončić pa je spet opozoril nase. Potem ko je dva dni prej tekmecem iz New Yorka nasul 35 točk, je bil tokrat ključni mož domače zmage z Minnesoto – 120:106.

Učinek slovenskega zvezdnika pa je bil tokrat posebej viden: zbral je 31 točk, ob tem poskrbel še za trojni dvojček z 11 asistencami in 11 skoki. Natanko 31 točk je za zmago prispeval Austin Reaves, nazadnje tudi proti New Yorku drugi najučinkovitejši pri moštvu.

Pri moštvu iz Los Angelesa je tretjo tekmo zapovrstjo manjkal 41-letni LeBron James (poškodba komolca), a se to na parketu ni poznalo. Očitno pa tudi dogajanje ob igrišču ne vpliva na učinkovite igre našega asa: na dan tekme je zaradi nešportnega obnašanja na omenjeni tekmi z New Yorkom prejel kazen v višini 50.000 dolarjev, dnevno se tudi ne more izogniti razpravam v javnosti okrog njegove ločitve z zaročenko Anamarijo Goltes.

Lakers pa prav so na Dončićevih in Reavesovih krilih dobili še tretjo tekmo zapovrstjo ter na lestvici po izkupičku 40 zmag in 25 porazov ujeli Minnesoto.

Luka Dončić je bil z 31 točkami, 11 asistencami in 11 skoki najučinkovitejši posameznik tekme. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Pred obema je Houston (40-24), ki je ponoči ugnal Toronto s 113:99, daleč pred vsemi na zahodu pa sta Oklahoma (51-15) in San Antonio (48-17).

Današnji dvoboj v dvorani Crypto.com so bolje odprli gosti iz Minnesote, a si večje prednosti od osmih točk niso priigrali. Že do polčasa so v zlato in vijolično odeti domači poravnali izid (45:45), odločilen korak k zmagi pa napravili v tretjem delu igre, ki so ga dobili s 16 točkami razlike. V zadnjem delu so brez težav zadržali prednost.

Dončić je iz igre zadel 11 od 24 metov, od tega 4 od 12 poskusov za tri točke. S črte prostih metov je bil iz šestih poskusov uspešen petkrat. V statistiko je dodal tudi dve ukradeni žogi in eno blokado. Izgubil je štiri žoge. Reaves je dodal 31 točk in osem asistenc, Deandre Ayton pa 14 točk in 12 skokov. Toliko, torej po 14 točk, sta zbrala najučinkovitejša pri gostujočem moštvu – Anthony Edwards in Julius Randle.

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na petek, ko bo pri njih gostoval Chicago.