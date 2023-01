Nova boleča evropska zaušnica za zmaje v Stožicah

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli nov poraz v evropskem pokalu, ki jih je še dodatno oddaljil od uvrstitve v izločilne boje. V enajstem kolu so morali v Stožicah priznati premoč romunski ekipi Cluj-Napoci, ki je bila od Ljubljančanov boljša že drugič v sezoni, slovenski državni in pokalni prvaki pa po devetem porazu ostajajo na dnu desetčlanske skupine A z izkupičkom 2:9, do konca rednega dela pa je še sedem tekem. V izločilne boje se bo uvrstilo prvih osem ekip, Cedevita Olimpija pa za ciljem zaostaja dve zmagi.

Cedevita Olimpija : Cluj-Napoca 80:88 (57:59, 31:41, 15:24) Dvorana Stožice, gledalcev 1500, sodniki: Cortes (Španija), Sukys (Litva), Bittner (Nemčija). Cedevita Olimpija: Ferrell 27 (5:5), Jeremić 7 (1:1), Alibegović 6, Murić 9 (1:2), Adams 8 (3:6), Gnjidić 13 (3:6), Omić 10 (2:2). Cluj-Napoca: Guzman 6 (1:2), Kasey 14, Gordić 6 (1:2), Stipanović 14 (4:5), Birčević 13 (7:9), Cate 4, Jones 14 (3:6), Meindl 6 (1:2), Richard 11 (6:7). Prosti meti: Cedevita Olimpija 15:22, Cluj Napoca 23:35. Met za tri točke: Cedevita Olimpija 11:37 (Ferrell 4, Jeremić 2, Murić 2, Gnjidić 2, Adams), Cluj Napoca 11:26 (Jones 3, Birčević 2, Kasey 2, Guzman, Gordić, Meindl, Richard). Osebne napake: Cedevita Olimpija 29, Cluj Napoca 24. Pet osebnih: Murić (29.).

Cedevita Olimpija je prikazala še eno skromno predstavo v evropskem pokalu. Petič je izgubila pred domačimi gledalci in drugič proti Cluju, ki je vpisal šele svojo četrto zmago in prvo v gosteh. Čeprav je trener Jurica Golemac pred tekmo večkrat poudaril, da gre za ključen obračun v boju za končnico, se igralci temu niso primerno odzvali. V obrambi so bili premalo agresivni, v napadu nezbrani in nenatančni, tako da so gostje hitro prevzeli pobudo in vodili praktično celo tekmo. Cedevita Olimpija je bila v prednosti le nekaj trenutkov v tretji četrtini.

Iz sivega povprečja je izstopal le Yogi Ferrell, ki je dosegel 27 točk, Lovro Gnjidić jih je prispeval 13. Amar Alibegović je v 24 minutah dosegel zgolj šest točk (met 3:8), Edo Murić je parket zapustil po 15 odigranih minutah s petimi osebnimi napakami, Josh Adams pa je iz igre metal 2:8. V prihodnjem krogu 25. januarja gostovali pri Juventutu v Badaloni, naslednja domača tekma pa jih čaka 1. februarja proti Umani Reyer iz Benetk.

{poc_embed}Eurocup_A_2023{/ poc_embed}

{poc_embed}Eurocup_B_2023{/ poc_embed}