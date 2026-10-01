Nova moč ob Dončiću: Nisem vedel, da Luka tako razmišlja

Pri Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone veliko pričakujejo od naveze Luka Dončić – Walker Kessler. Ameriški center, ki je poleti okrepil Jezernike, se veseli sodelovanja s slovenskim zvezdnikom, še posebej pa ga je presenetilo, kako visoko mnenje ima Dončić o njem. Po poletnem druženju v Sloveniji sta se tudi precej bolje spoznala, zdaj pa želita dobro kemijo prenesti še na parket.

»Še vedno je neverjetno, ta dres, noro je. Verjamem, da kar se ima zgoditi, se bo zgodilo. Sploh nisem vedel, da Luka tako visoko misli o meni, da verjame vame. Zelo sem vesel, da se ta sezona zdaj začne,« je povedal Kessler, ki naj bi imel pomembno vlogo pod obročema v prenovljeni zasedbi Lakers.

Dončić je že v Dallasu odlično sodeloval s centri, ki so znali izkoristiti njegovo igro pick and rolla, zaključevati nad obročem in opraviti veliko obrambnega dela v raketi. Kessler ustreza takšnemu profilu in tudi sam vidi vzporednice z zasedbo Mavericks, ki se je z Dončićem prebila vse do finala lige NBA. »Zagotovo lahko kopiramo, kar je Dallas uspešno počel. Malo podobni smo zdaj, tako da bi lahko bilo dobro,« je prepričan 25-letni center.

Luka Dončić je pripravljen na začetek sezone. Foto Gary A. Vasquez/Reuters

Temelje za sodelovanje sta postavila že poleti, ko je Kessler obiskal Dončića v Sloveniji. Čas, ki sta ga preživela skupaj daleč od Los Angelesa, je bil po njegovih besedah pomemben tudi za spoznavanje zunaj košarkarskih dvoran. »V Sloveniji je bilo odlično, res nas je lepo gostil. Povezali smo se, zdaj se dobro poznamo in to bo za sezono pomembno.«

Pri Lakers po poletni prenovi ne skrivajo visokih ambicij, Kessler pa o končnem dometu moštva še ne želi prehitevati. Recept se mu zdi precej bolj preprost. »Vsak večer se bomo borili, kot da lovimo prstan, potem pa kar se bo zgodilo, se bo.« Če bo naveza Dončića in njegovega novega centra delovala tako dobro, kot v Los Angelesu pričakujejo, bodo Lakers dobili orožje, ki ga je slovenski zvezdnik v preteklosti že znal zelo dobro izkoristiti.