Nova okrepitev Reala: Dončić mi je govoril, da je v ligi NBA lažje

Nekdanji košarkar pri Los Angeles Lakers in soigralec Luke Dončića, Nick Smith Jr. se je pridružil madridskemu Realu. Z galaktiki je podpisal pogodbo do konca letošnje sezone.

Ekipa Charlotte Hornets ga je kot 27. izbrala na naboru leta 2023, Lakers pa se je pridružil pred začetkom lanske sezone, v kateri je zbral 30 nastopov. Sedaj odhaja v Španijo, kjer je na začetku svoje kariere igral tudi Dončić. »Prišel sem sem, da bi pomagal in tekmoval. V ekipo vnašam veliko energije, tako v napadu kot v obrambi. Sem mlad igralec, rad igram po celotnem igrišču. Uživam v igri, rad zmagujem in menim, da mi ta klub v tem smislu odlično ustreza,« je povedal 22-letnik.

Razkril je tudi, kaj mu je o igranju v Evropi povedal slovenski zvezdnik. »To ni vplivalo na mojo odločitev, a on je vedno govoril o Real Madridu, evroligi in vsem, kar to predstavlja. Vedno je rekel, da je v NBA veliko lažje. Veliko je govoril o tem, jaz pa sem to vzel kot osebni izziv. Kmalu mu bom napisal in ga vprašal veliko stvari o mestu. Prepričan sem, da je vesel zame,« je zatrdil.

Dončić se je Realu pridružil pri trinajstih letih in leta 2018 s španskim velikanom osvojil tudi evroligaški pokal. Istega leta so ga Atlanta Hawks kot tretjega izbrali na naboru in ga nato v okviru menjave poslali v Dallas.