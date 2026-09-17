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Košarka

Nova okrepitev Reala: Dončić mi je govoril, da je v ligi NBA lažje

Košarkar Nick Smith Jr. se je pridružil madridskemu Reala, kjer je nekoč igral Luka Dončić.
»Prišel sem sem, da bi pomagal in tekmoval,« je ob prestopu povedal Nick Smith Jr. FOTO: Daniel Dunn/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
»Prišel sem sem, da bi pomagal in tekmoval,« je ob prestopu povedal Nick Smith Jr. FOTO: Daniel Dunn/Imagn Images Via Reuters Connect
T. E.
17. 9. 2026 | 13:51
2:00
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Nekdanji košarkar pri Los Angeles Lakers in soigralec Luke DončićaNick Smith Jr. se je pridružil madridskemu Realu. Z galaktiki je podpisal pogodbo do konca letošnje sezone.

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Dončić razkril, kje v Evropi pripravijo najbolj peklensko vzdušje (VIDEO)

Ekipa Charlotte Hornets ga je kot 27. izbrala na naboru leta 2023, Lakers pa se je pridružil pred začetkom lanske sezone, v kateri je zbral 30 nastopov. Sedaj odhaja v Španijo, kjer je na začetku svoje kariere igral tudi Dončić. »Prišel sem sem, da bi pomagal in tekmoval. V ekipo vnašam veliko energije, tako v napadu kot v obrambi. Sem mlad igralec, rad igram po celotnem igrišču. Uživam v igri, rad zmagujem in menim, da mi ta klub v tem smislu odlično ustreza,« je povedal 22-letnik. 

Razkril je tudi, kaj mu je o igranju v Evropi povedal slovenski zvezdnik. »To ni vplivalo na mojo odločitev, a on je vedno govoril o Real Madridu, evroligi in vsem, kar to predstavlja. Vedno je rekel, da je v NBA veliko lažje. Veliko je govoril o tem, jaz pa sem to vzel kot osebni izziv. Kmalu mu bom napisal in ga vprašal veliko stvari o mestu. Prepričan sem, da je vesel zame,« je zatrdil.

Dončić se je Realu pridružil pri trinajstih letih in leta 2018 s španskim velikanom osvojil tudi evroligaški pokal. Istega leta so ga Atlanta Hawks kot tretjega izbrali na naboru in ga nato v okviru menjave poslali v Dallas. 

 

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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