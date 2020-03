Nova velika čast za Luko Dončića

Barcelona - Slovenskega košarkarskega asa Luko Dončića je doletela nova čast. Evroliga ga je kot tretjega izbrala v ekipo najboljših desetih igralcev zadnjega desetletja (2010- 2020).



Pred njim so v ekipo desetletja pri evroligi imenovali Španca Juana Carlosa Navarra in Američana Kyla Hinesa.



Dončića, nekdanjega člana Real Madrida, zdaj pa zvezdnika Dallasa v ligi NBA, so najprej uvrstili med 50 nominirancev, nato pa so o desetih igralcih odločali navijači, novinarji ter kapetani in trenerji 18 ekip evrolige.



Glasovi vsake od funkcij so prispevali 25 odstotkov celotnih točk. V glasovanju navijačev je bil slovenski as na sedmem mestu. Evropski prvak s Slovenijo leta 2017 je v Real odšel s 13 leti, pet let pozneje je z njim postal tudi evropski prvak. Takrat so ga razglasili za najkoristnejšega igralca (MVP) evrolige, to je postal kot najmlajši igralec.