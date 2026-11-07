Nova zmaga zmajev, osebni rekord Mahkovica

Vodilni slovenski košarkarski moštvi sta bili uspešni v sedmem kolu lige ABA. Cedevita Olimpija je s 85:71 (64:58, 48:39, 18:21), premagala Borac, Krka pa je doma s 73:67 (54:57, 32:39, 21:16) ugnala Igokeo.

Ljubljančani so prvič v sezoni povezaii tri zmage. Po uspehu v prejšnjem kolu proti FMP in Tortoni v evropskem pokalu so v šestem nastopu v ligi ABA na tujem odpravili Borac. Zasedba iz Čačka je najboljša stranka Ljubljančanov v ligi ABA; v enajstih dvobojih srbska zasedba še ni zmagala.

Danes so Ljubljančani odločilni korak k zmagi naredili ob zaključku prvega polčasa in na začetku drugega, ko so z delnim izidom 14:1 prišli do 13 točk naskoka (52:39). Gostitelji so se v nadaljevanju približali na štiri točke zaostanka, bližje pa jih zasedba Zvezdana Mitroviča ni spustila.

Pri Cedeviti Olimpiji so trije košarkarji dosegli po 16 točk: Anthony Cowan je ob tem dodal sedem asistenc, Matthew Hurt je imel met iz igre 6:10, David Škara pa je trojke metal 3:3. Urban Kroflič je prispeval 9 točk in 7 skokov.

Zmaji bodo naslednji teden obe tekmi igrali v gosteh. V torek bo v evropskem pokalu nastopila v Rostocku, konec tedna pa jo v Beogradu čaka obračun s Crveno zvezdo.

Blaž Mahkovic je dosegel novi osebni rekord. FOTO: KK Krka

Mahkovic dosegel 26 točk

Krka pa je v šestem poskusu prišla do prve zmage v regionalnem tekmovanju. V domači dvorani je premagala Igokeo. V izenačeni tekmi, v kateri si nobena ekipa ni priigrala več kot nekaj košev prednosti, so Novomeščani zasluženo prišli do uspeha. Zadnjo četrtino so dobili z 19:10, zbrano in organizirano pa so odigrali predvsem zadnje minute tekme.

V 37. minuti so imeli gostje prednost 65:62, Krka pa je z osmimi zaporednimi točkami naredila preobrat in do konca dvoboja tekmecu prepustila le en koš. Junak zmage je bil 36-letni Blaž Mahkovic, ki je s 26 točkami dosegel osebni rekord po številu točk v ligi ABA. Trojke je metal 4:9, za dve točki 3:6, imel pa je še pet skokov in dve podaji (indeks 27).

Krka bo tudi naslednji tekmi igrala doma, in sicer v petek, 13. novembra, s Širokim Brijegom in teden dni pozneje z Borcem.

Košarkarji Perspektive Ilirije pa so v sedmem kolu lige ABA s 60:74 (43:59, 31:37, 13:21) izgubili z Dunajem.