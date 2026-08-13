Nove težave za Sekulića, reprezentanco sta zapustila dva igralca

Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih vključno z Luko Dončićem sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović.

Čančar je odšel v Španijo, kjer se bo na vrnitev pod koše po poškodbi pripravljal v klubskem okolju Burgosa, Joksimović pa je moral reprezentančno akcijo odpovedati zaradi virusne okužbe. Ob tem ostaja vprašljiv nastop Urbana Kroflića, ki se v sklopu reprezentance pripravlja po posebnem programu. Sekulić je posledično v ekipo vpoklical dva novinca, Jona Dolničarja in Gala Čopa, kot pomočnik na klopi pa se je reprezentanci pridružil Dragiša Drobnjak.

»Trenutno smo v precej nenavadni situaciji. Ne samo, da nimamo vseh igralcev, manjka nam tudi kontinuiteta, ki si jo želimo. Predvsem ob pomlajevanju reprezentance vedno iščemo nove rešitve in nove igralce. Uvodni teden priprav bomo izkoristili predvsem za to, da igralce čim bolje telesno pripravimo ter jih hkrati še tesneje povežemo s sistemom igre, ki ga želimo igrati,« je na druženju z mediji danes povedal Aleksander Sekulić.

Stefan Joksimović je slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu do 18 let popeljal do naslova. FOTO: Fiba

Slovenija bo kvalifikacijski tekmi igrala 27. avgusta v Parizu s Francijo ter 30. avgusta v Tivoliju z Madžarsko. Pred tem jo čakata še dve prijateljski tekmi. V sredo, 19. avgusta, se bo v dvorani Tivoli pomerila z Latvijo, tri dni kasneje pa v Celju s Črno goro.