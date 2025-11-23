Novi mejnik v Los Angelesu

James Harden je v severnoameriški košarkarski ligi NBA na tekmi v Charlottu dosegel 55 točk, kar je točkovni rekord franšize Los Angeles Clippers. Harden je zadel kar deset trojk. Gostje iz Kalifornije so s 131:116 premagali domače Sršene. V pestrem večeru so Detroit Pistons podaljšali niz zmag na 12 tekem, ko so premagali Milwaukee s 129:116.

Clippers, ki sicer niso najbolje začeli sezone, so vpisali komaj peto zmago, medtem ko so niz člani zasedbe Hornets podaljšali niz porazov na pet tekem.

Harden, najkoristnejši igralec lige NBA leta 2018, pa je v prvem polčasu dosegel 27 točk za Clippers, ki so prekinili niz treh porazov. »Delo, ki ga vlagam individualno, delam za celotno ekipo,« je dejal: »Samo poskušam najti načine, kako zmagati.«

Šestintridesetletni košarkar, ki je leta 2012 pomagal Združenim državam Amerike osvojiti olimpijsko zlato, je v svojem rekordnem nastopu zadel 17 od 26 metov iz igre, 10 od 16 za tri točke in 11 od 14 prostih metov, pri čemer je dodal še sedem asistenc.

Hrvaški center Ivica Zubac je za Clippers prispeval 18 točk, devet skokov in šest podaj. Kon Knueppel je bil najboljši strelec sršenov s 26 točkami.

Hardenov dosežek je sicer nekoliko zasenčila napoved 40-letnega zvezdnika Clippers Chrisa Paula, ki je na družbenih omrežjih namignil, da bo 21. sezona njegova zadnja v ligi NBA. "Kakšna vožnja je to bila, hvala za to zadnjo."

Clippers naslednja tekma čaka v Clevelandu, ko naj bi znova zaigral Kawhi Leonard. Zaradi zvina desnega gležnja in stopala je izpustil 10 tekem.