Novi poraz Jezernikov, Dončića ustavila poškodba

Košarkarji kluba Los Angeles Lakers so parket v ligi NBA znova zapustili sklonjenih glav. Tokrat so morali brez Luke Dončića v gosteh s 116:132 priznati premoč igralcem moštva Portland Trail Blazers.

Prvi mož večera je bil Shaedon Sharpe s 25 točkami, domača ekipa pa je zabeležila že sedmo zmago na zadnjih devetih tekmah. Ob Sharpu sta bila pri Portlandu razpoložena še Jerami Grant in Caleb Love, ki sta prispevala po 22 točk. Gostitelji so si že v prvem polčasu priigrali prednost, ki so jo kljub občasnim prebliskom Jezernikov zanesljivo ohranjali vse do konca.

LeBron James je dosegel 20 točk. FOTO: Tom Hauck/AFP

Oslabljen tudi Portland

Pri gostih je bil z 25 točkami najbolj učinkovit, ki pa je sredi zadnje četrtine zaradi poškodbe odšepal z igrišča in se ni več vrnil v igro. Obseg poškodbe po tekmi še ni bil znan.je dodal 20 točk, devet skokov in osem asistenc,pa je s klopi dosegel 21 točk.

Los Angeles je bil sicer oslabljen, saj ni mogel računati na Dončića, ki zaradi bolečin v dimljah ni nastopil. Gostujoči trener JJ Redick je pojasnil, da je magnetna resonanca pokazala spodbudne rezultate. Ob slovenskem zvezdniku, ki s povprečjem 33,6 točke na tekmo vodi v ligi, je manjkal tudi center Deandre Ayton, ki ima težave z levim kolenom.

Tudi Portland, ki si je hitro priigral 14 točk prednosti, ob polčasu pa vodil s 71:61, je bil brez svojega najboljšega strelca Denija Avdije, ki je izpustil že tretjo zaporedno tekmo zaradi poškodbe hrbta. Avdija v tej sezoni v povprečju dosega 26,1 točke na tekmo. V končnici dvoboja so gostitelji pobegnili za 24 točk, dobrih pet minut pred koncem pa je trener Redick na klop potegnil Jamesa in priznal poraz. Portland je tekmo mirno pripeljal do konca in potrdil dobro formo v zadnjem obdobju.

Drugi izidi: Dallas Mavericks – Utah Jazz 138:120, Atlanta Hawks – Boston Celtics 106:132, Detroit Pistons – Indiana Pacers 121:78, New York Knicks – Phoenix Suns 99:106, Miami Heat – Oklahoma City Thunder 122:120, San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves 126:123, Golden State Warriors – Charlotte Hornets 136:116, Denver Nuggets – Washington Wizards 121:115.