Novi trener Joksimovića: prihodnost slovenskega dragulja je v ligi NBA

Košarkarski klub Baskonia, za katerega igra slovenski dragulj Stefan Joksimović, je danes predstavil novega trenerja, hrvaškega strokovnjaka Velimirja Perasovića. Ta je na klopi Baskov nasledil Paola Galbiatija, s katerim je klub je sodelovanje prekinil prejšnji teden.

Po pisanju portala Gasteiz Hoy je Perasović na predstavitveni novinarski konferenci izrazil upanje, da bo četrto poglavje pri Baskonii uspešno – prvič je klub vodil leta 2005, nazadnje pa leta 2019. »Upam, da bo ta sezona plodna za vse in da bo ekipa navdušila občinstvo v Vitorii,« je povedal Hrvat, ki je poleti po petih letih zapustil UNICS Kazan. Kot je pojasnil, ni imel pomislekov glede sprejetja ponudbe Baskonie. »To štejem za svojo dolžnost do Baskonie, saj mi je ta klub dal priložnost in ga tudi štejem za svojega.«

Spregovoril je tudi o načrtih za Joksimovića, ki je v letošnji izvedbi evrolige nastopil na petih tekmah, največ točk (6) pa je zbral proti Bešiktašu. Poleti je 17-letnik slovensko reprezentanco do 18 let popeljal do naslova evropskih prvakov, poleg tega pa je bil izbran za najkoristnejšega igralca prvenstva.

Gasteiz Hoy je poročal, da je bil Perasović pri ocenah igralcev previden, a je slovenskega zvezdnika opisal kot »izjemno nadarjenega igralca«, prihodnost katerega »je zagotovo v NBA«. Sedaj pravi, da je njegova naloga, da mu »vliva zaupanje«. Baskonia je z eno zmago in petimi porazi trenutno na zadnjem mestu v evroligi, a ji bolje kaže v španskem prvenstvu, v katerem je po štirih krogih (tri zmage, en poraz) na drugem mestu. V lanski sezoni je klub dvignil lovoriko v španskem pokalu.