Novi trener košarkarjev Cedevite Olimpije je Simone Pianigiani

Le dan po potrditvi, da bo Vlado Ilievski novi športni direktor Cedevite Olimpije namesto Sanija Bečiroviča, so stožiški košarkarji uradno dobili še trenerja. Po Jurici Golemcu in Miru Aliloviću bo moštvo v naslednjih treh sezonah vodil Italijan Simone Pianigiani, prvi glavni trener na klopi zmajev, ki ne prihaja iz držav nekdanje Jugoslavije.

Ima pa bogat življenjepis, med drugim je šestkrat osvojil naslov italijanskega prvaka (petkrat s Sieno, pri kateri je sodeloval z Ilievskim in se dvakrat uvrstil na F4 evrolige, ter enkrat z Milanom). Vodil je tudi Fenerbahče in Hapoel Jeruzalem, v obdobju 2009-15 tudi italijansko reprezentanco na treh zaporednih evropskih prvenstvih.

»Zadovoljen sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Ljubljano poznam še iz časov, ko sem tu gostoval v evroligi in bil prisoten na evropskem prvenstvu 2013. Dvorana Stožice je prelepa. Spoznal sem vse člane organizacije pri Cedeviti Olimpiji in veselim se dela v prihajajoči sezoni. Prvi vtisi so izjemni, saj je v klubu veliko ljudi, ki so že vrsto let povezani s košarko, in že prej sem o vseh slišal lepe stvari. Občutki so zelo dobri, je poudaril novi Olimpijin strateg.

»Zaključil se je prvi cikel delovanja Cedevite Olimpije in vstopamo v drugega, ki ga s prihodom novega športnega direktorja in glavnega trenerja začenjamo osveženi. Vlada Ilievskega poznajo vsi, ki so na takšen ali drugačen način povezani s košarko v Ljubljani in Sloveniji. Krmilo članske ekipe bo z novo sezono prevzel Simone Pianigiani, ki velja za preizkušeno ime v svetu košarke. Ob dejstvu, da se Vlado in Simone poznata še od prej, verjamem, da bosta odlično sodelovala in da se bosta brez težav vklopila v delo našega kluba,« je ob naznanitvi podpisa pogodbe s Pianigianijem povedal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec.