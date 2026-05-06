Novinar dvomi o razlogih Dončića: Nisem še slišal za Španijo, tam se ni zdravil

Čudežna terapija z matičnimi celicami pri Luki Dončiću ni prinesla želenih rezultatov. Vsaj toliko je po prvi tekmi in porazu z Oklahomo, ki ga je slovenski zvezdnik znova pospremil kot gledalec, že jasno. Po mnenju priznanega novinarja Briana Windhorsta pa terapije niso bile v ospredju Dončićevega odhoda v Evropo.

»Slišal sem že, da igralci odhajajo na zdravljenje v Nemčijo, za Španijo pa nisem slišal še nikoli. Nisem prepričan, da je res odšel tja zaradi naprednih metod zdravljenja, bolj verjetno se mi zdi, da so takoj vedeli, da bo dolgo odsoten in so mu zato namenili nekaj prostih dni, da odpočije glavo,« meni komentator športnega velikana ESPN, ki ima tesne stike tudi s taborom LeBrona Jamesa.

Slovenski zvezdnik sicer veliko razlogov za dvom ni ponudil. Edine fotografije v Madridu so nastale, ko je v družbi zdravniškega osebja madridskega Reala, s katerim je v prvih letih kariere spletel tesne vezi, odhajal iz hotela, med morebitnim družabnim življenjem v španski prestolnici kamere slovenskega košarkarja niso ujele.

Luka Dončić še ni na pragu vrnitve na parket. FOTO: Kenneth Richmond/AFP

»Takoj, ko sem slišal, da odhaja v Evropo, sem zastrigel z ušesi, to ni kazalo na enostavno poškodbo. Luka v Madridu živi med poletjem, po rojstvu otroka se je v 48 urah vrnil v ZDA, zato ni čudno, da je izkoristil priložnost in preživel nekaj časa z družino,« je še dodal Windhorst.

Medtem nekaj medicinskih strokovnjakov na omrežju X trdi, da Dončićeve terapije z matičnimi celicami niso bile dovolj agresivne in zato niso pospešile časovnice zdravljenja načete zadnje stegenske mišice. Ta je bila postavljena pri 6-8 tednih, prvi rok bi se lahko iztekel do četrte tekme, na kateri se bo Luka morda vrnil na parket.

»Nič novega,« ostaja skrivnosten trener J. J. Redick. Čakanje na vrnitev »odrešenika«, ki bi v Los Angeles vrnil upanje, se tako nadaljuje ...