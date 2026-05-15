Novinarjev namig, LeBron James in Los Angeles Lakers ne moreta drug brez drugega

Prihodnost enega največjih košarkarjev vseh časov LeBrona Jamesa ostaja popolna neznanka. Čeprav pri Los Angeles Lakers gradijo nov temelj ekipe okoli slovenskega zvezdnika Luka Dončića, se Jamesovo poglavje pri jezernikih morda še ne bo zaključilo.

Znani novinar revije Sports Illustrated Chris Mannix je pojasnil, zakaj James še ne bo končal kariere. »Lakersi potrebujejo LeBrona Jamesa in LeBron James potrebuje Lakerse,« je zapisal, potem ko je štirikratni zmagovalec lige NBA in najboljši strelec v zgodovini v tej sezoni dokazal, da lahko vrhunsko deluje ob Dončiću in Austinu Reavesu. To se je najbolje odrazilo tudi v končnici, saj je bil prav veteran najboljši posameznik in je jezernike popeljal do drugega kroga.

V košarkarskih krogih kot morebitne nove destinacije za Jamesa omenjajo tudi Cleveland, Golden State in Miami, a vsaka od teh sredin ima svoje pomanjkljivosti. Ključni dejavnik za vrnitev v dres jezernikov naj bi bili stabilnost njegove družine v Los Angelesu in dejstvo, da v ekipi igra njegov sin Bronny James.

»Sodelovanje se nedvomno bliža koncu, vendar zgodba še ni zaključena,« dodaja Mannix. Razplet ene največjih kadrovskih ugank lige NBA bo najbrž znan šele v poletnih mesecih.