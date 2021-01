Novinec Pritchard prehitel sireno za zmago Keltov na Floridi

Košarkarji s pismom opozorili na nadaljevanje boja proti krivicam



Philadelphia že pri sedmih zmagah

Rezultati lige NBA

Miami Heat so na domači tekmi lige NBA tesno izgubili proti Bostonu s 105:107. Dvoboj je v samem zaključku odločil gostujoči novinec, ki je odgovoril na trojko(14 točk).Nepričakovani junak tekme, 22-letni Pritchard, je za Kelte igral 20 minut in v tem času zadel le 3 izmed 10 metov iz igre, vendar pa je bil dve desetinki pred iztekom igralnega časa na pravem mestu ob zgrešenem polaganjuin je poskrbel za tretjo zaporedno zmago svojega moštva.Na košarkarje obeh moštev so ponoči močno vplivali dogodki v Washingtonu, kjer so privrženci Donalda Trumpa vdrli v kongresno poslopje V skupnem pismu so sporočili, da bodo kljub temu stopili na parket in s tem prinesli veselje vsem navijačem, vendar pa ne bodo pozabili na krivice, ki se dogajajo v družbi, in se bodo še naprej borili za enakopravnost v Združenih državah Amerike. Igralci so to pokazali tudi s klečanjem med državno himno.V tekmo so bolje vstopili gostje, ki so po šestih minutah vodili z 21:10 in četrtino sklenili z vodstvom za osem (34:26). Tudi po vrnitvi na parket so narekovali ritem igre in po nizu 13:4 svojo prednost povečali na 17 (47:30), vendar se je Miami vrnil in ob glavnem odmoru zaostajal za osem (45:53).Vročica je v tretji četrtini ujela tekmeca, dosegla je 15 izmed prvih 21 točk ter povedla s 60:59, moštvi pa sta bili pred zadnjimi 12 minutami poravnani na 80:80.Miami se je v prvih osmih minutah še dobro držav in vodil s 95:92, nato pa se je gostiteljem povsem ustavilo, kar so Kelti izkoristili z delnim izidom 13:0 za vodstvo s 105:95. Vročica je uprizorila še zadnji povratek in s trojko Gorana Dragića izenačila 13,4 sekunde pred koncem, a to ni bilo dovolj.Kelti so krenili v zadnji napad, Marcus Smart je zgrešil polaganje, odbito žogo pa je še pred piskom sirene v koš potisnil novinec Payton Pritchard. Kelti so slavili tretjo zaporedno zmago.V domači ekipi je bil najbolj razpoložens 26 točkami, Goran Dragić je v 28 minutah prispeval 14 točk in 2 asistenci.Pri Bostonu je bil najbolj razigrans 27 točkami, junak Pritchard je v 20 minutah dosegel 6 točk.V ligi NBA je trenutno najboljša ekipa Philadelphia. Ta je v svoji dvorani premagala Washington s 141:136, kar je že njena sedma zmaga na osmih tekmah.Washingtonu ni pomagalo niti 60 točk izjemnega(met iz igre 20-35, trojke 7-10), drugi najboljši igralec moštva je bilz 20 točkami in 12 asistencami.V zmagovalni zasedbi je šest košarkarjev doseglo dvomestno število točk. Najučinkovitejši je bilz 38 točkami,je po zaslugi 6 trojk končal pri 28 točkah.Miami Heat - Boston Celtics 105:107 (Dragić 14 točk in 2 asistenci v 28 minutah)Indiana Pacers - Houston Rockets 114:107Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 105:94Philadelphia 76ers - Washington Wizards 141:136Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 94:102New York Knicks - Utah Jazz 112:100Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 130:115New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 110:111Phoenix Suns - Toronto Raptors 123:115Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 101:108Sacramento Kings - Chicago Bulls 128:124