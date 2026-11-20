Košarkarji Krke so v 9. krogu lige Aba premagali Borac Čačak z 91:73 (19:20, 40:37, 67:57). Novomeška zaseda, ki jo vodi Domen Zevnik, je na svoji osmi tekmi prišla do druge zmage. Novomeščani so z izjemo prve četrtine imeli tekmo bolj ali manj pod nadzorom, v drugem polčasu pa hitro prišli do lepe prednosti ter tekmecev, ki so ostali pri treh zmagah, a vpisali četrti zaporedni poraz, niso več spustili blizu.

Tekmo so bolje začeli gosti, ki so imeli pobudo v prvi četrtini, v drugi pa so Novomeščani povedli tudi za 11 točk, a so jih gostje še pred koncem polčasa ujeli. Razlika pred drugim polčasom je znašala le tri točke.

Poraz Perspektive Ilirije Košarkarji Perspektive Ilirije so v devetem krogu lige ABA v Sarajevu izgubili proti Bosni s 67:73 in doživeli šesti poraz v sezoni. Ljubljančani so bili večji del srečanja enakovredni tekmeci, v dramatični končnici pa so šest sekund pred koncem po treh prostih metih Eda Murića celo povedli s 67:66. Sledila je sporna sodniška odločitev, po kateri je bil izključen trener Ilirije Gašper Okorn, Shawn Pipes pa je s sedmimi zadetimi prostimi meti zagotovil zmago domačim. Pri Iliriji je bil s 23 točkami najboljši strelec Stefan Todorović. Ljubljančani bodo 5. decembra gostili Partizan.

V tretji četrtini so Dolenjci imeli boljše obdobje, slabe tri minute pred koncem tega dela igre so se oddaljili za 13 točk, v zadnjih deset minut pa so vstopili z desetimi točkami prednosti. Gostitelji so v zadnjem delu igre tekmece držali na varni razdalji in povedli tudi za 15 točk šest minut pred koncem.

Ko je Urban Oman dobri dve minuti pred koncem s trojko zadel za 89:72, je bil zmagovalec dokončno odločen. Pri domačih je Đorđe Božić dosegel 19 točk ob metu za tri točke 4:4, Diante Baldwin je 13 točkam dodal sedem podaj, pri gostih pa je 22 točk dosegel Kahliel Spear, Jovan Novak pa je vpisal 15 asistenc. Krka bo v 10. krogu 5. decembra gostovala pri Budućnosti.