Novomeščani blizu, a na koncu daleč

Mornar : Krka 82:73 (53:53, 39:29, 19:13) Dvorana Topolica, gledalcev 1500, sodniki Dragojević (ČG), Hadžić (Hrv) in Mrdak (Srb).

Mornar: Pullen 12 (5:5), Harris 6 (2:4), Hunt 6, Needham 12 (3:3), Šehović 2, Whitehead 6 (2:4), Waller 17, Markota 6 (0:1), Bjelica 15 (2:2).

Krka: Cosey 17, Škedelj 2, Pašalić 8 (2:2), Đapa 5, Balažič 6 (1:1), Lapornik 17 (5:6), Ramljak 18 (1:3).



Drugi pari 21. kola, nedelja: Zadar – Koper Primorska (18); ponedeljek: FMP – Crvena zvezda (17), Cedevita Olimpija – Budućnost (19), Partizan – Mega Bemax (21); odigrano v petek – Igokea : Cibona 84:97 (Rebec 16 za Cibono).



Vrstni red: Partizan 16:4, Budućnost 15:5, Crvena zvezda 13:7, Mornar 13:8, Cedevita Olimpija in Koper Primorska po 12:8, FMP 10:10, Igokea in Cibona po 7:14, Mega Bemax 6:14, Krka 6:15, Zadar 5:15.

Košarkarji Krke so v predzadnjem kolu rednega dela lige ABA izgubili na gostovanju pri Mornarju s 73:82 in bodo očitno do zadnjega trepetali za obstanek. Skrbi jih lahko že jutri reši Koper Primorska, če premaga Zadar, sicer pa se lahko ponovi scenarij iz prejšnje sezone, ko so si Novomeščani obstanek izborili v zadnjem kolu v derbiju z ljubljansko Olimpijo.Krka ostaja pri šestih zmagah – zanjo je bil to hkrati šesti zaporedni poraz v ligi ABA –, prav toliko jih ima Mega Bemax, ki ima boljše medsebojno razmerje, eno manj pa so zbrali košarkarji Zadra, ki imajo ob tem še slabši izkupiček na medsebojnih tekmah. Dalmatinci bodo v zadnjem kolu gostovali pri Crveni zvezdi.Mornar je do zmage prišel precej težje, kot kaže končni rezultat, oziroma je Krka, tokrat brezin, izgubila z večjo razliko, kot si je zaslužila. Čeprav je imela ob odmoru že deset točk zaostanka, je v tretji četrtini nadoknadila izgubljeno in na začetku zadnjega dela vodila s 64:58. V igri za zmago je bila tako v 35. minuti (69:68) kot dve minuti pozneje, ko so imeli gostitelji prednost 74:71.