Novomeščani bodo iskali rešitev v Baru

Mornar je prekosil Krko že v Novem mestu, na fotografiji Derek Needham s 76:67. FOTO: ABA

Koprčani varni že tri mesece

Če v zadnjih dveh kolih lige ABA ne bo senzacij, se bosta v polfinalu pomerili lanski finalistki Budućnost in Crvena zvezda. In tudi Partizan verjetno ne more izpustiti iz rok vloge prvega nosilca končnice. Kdo bo njegov tekmec v izločilnih bojih, je uganka. Za četrto mesto se potegujejo tri izenačena moštva, med njimi dve slovenski: Cedevita Olimpija, ki bo v ponedeljek pričakala Budućnost, Mornar in Koper Primorska, jutri gostja v Zadru.V prejšnjih štirih sezonah regionalnega prvenstva se nobena slovenska zasedba ni prebila med prvo šesterico, na uvrstitev med najboljšo četverico pa čakamo od sezone 2011/12, ko je Union Olimpija osvojila drugo mesto in Krka tretje. Zdaj so v igri za polfinale Ljubljančani in Koprčani, a v košarkarskih krogih vseeno vlada skepsa. Cedevita Olimpija je zaradi hrvaškega kapitala ter številnih tujcev v upravi in igralskem kadru v očeh skeptikov slovenska samo, ko zmaguje. Primorce pa navzlic simpatični borbenosti s prazno blagajno in zdesetkano ekipo ter izjemnemu nizu uspehov spremlja dvom, ali ne bodo morda kmalu omagali do konca. Krka je medtem zbrala polovico manj zmag kot domača rivala in se tudi letos bori za golo preživetje.V predzadnjem kolu bodo najprej stopili na sceno Novomeščani, ki bodo danes gostovali pri Mornarju. Z zmago bi se že ognili zadnjemu mestu, saj bi imeli vsaj eno zmago več kot zadnjeuvrščeni Zadar in boljši izkupiček v medsebojnih tekmah, hkrati pa bi lahko pomagali Cedeviti Olimpiji in Kopru Primorski pri njunih načrtih. V primeru poraza v Baru bodo z zanimanjem spremljali razplet nedeljskih dvobojev, med katerimi bo zanje še posebej zanimiv zadrski. Koprčani bi namreč s peto zmago v šestih kolih poskrbeli, da bi imela hrvaška košarka v naslednji sezoni le enega regionalnega prvoligaša.Krka na zadnjih tekmah ni mogla računati na poškodovanainter na bolnega, zato se bo le stežka ognila šestemu zaporednemu porazu v ligi ABA. V ospredju zanimanja bo dvoboj med organizatorjema(Mornar) in(Krka), 4. in 5. na lestvici strelcev. »Ne vemo točno, v kakšni postavi bomo lahko igrali, ampak to so težave, ki nas spremljajo kar nekaj časa. Poskusili se bomo čim bolje upreti agresivni igri Črnogorcev, saj so doma veliko bolj odločni kot v gosteh,« opozarja Krkin trenerRačunica Koprčanov je bolj preprosta. Na varnem so že od 9. decembra, ko so dosegli sedmo zmago v prvih desetih kolih, uvrstitve v končnico pa od njih nihče ne zahteva. In prav sproščenost bo njihovo močno orožje v zadnjih tekmah v Zadru in z Igokeo v dvorani Bonifika. Za nameček so bili uspešnejši v dveh soočenjih z Mornarjem, od Cedevite Olimpije so resda nekoliko slabši, toda Ljubljančane čaka zahtevnejši finiš – najprej Budućnost doma, za konec Krka v Novem mestu.Partizan 16:4, Budućnost 15:5, Crvena zvezda 13:7, Cedevita Olimpija, Mornar in Koper Primorska po 12:8, FMP 10:10, Igokea 7:13, Mega Bemax, Cibona in Krka po 6:14, Zadar 5:15.Mornar – Krka (17);Zadar – Koper Primorska (18);FMP – Crvena zvezda (17), Cedevita Olimpija – Budućnost (19), Partizan – Mega Bemax (21);Igokea – Cibona nočna tekma.– Krka : Hopsi Polzela (76:75) in Koper Primorska : Helios Suns (62:64) odigrano med tednom, Cedevita Olimpija – Rogaška 21. t. m.;Šenčur GGD – Šentjur (19), Terme Olimia – Zlatorog (19).